Завершается прием заявлений по системе "Мобильный избиратель"

Вторник 8 сентября - последний день, когда россияне могут сменить место голосования на предстоящих выборах с помощью системы "Мобильный избиратель".

Напомним, она дает возможность проголосовать на любом удобном участке по месту нахождения. Для того, чтобы внести свое имя в списки не по месту постоянного жительства, можно воспользоваться порталом госуслуг, подать заявление через МФЦ, территориальные и участковые комиссии.

По данным ЦИК, с 29 августа возможностями системы воспользовались более 300 тысяч россиян из 39 регионов страны. В них 13 сентября пройдут довыборы в Госдуму (по четырем округам), прямые выборы высшего должностного лица (18 регионов) и голосование за депутатов региональных парламентов (основные выборы назначены в 11 субъектах Федерации, еще в десяти пройдут дополнительные).

Граждане вправе выбрать голосование на обычном участке в пределах своего округа, те из них, кто в день выборов окажется в Москве, могут проголосовать здесь на 30 цифровых участках. Больше всего возможностей в этом году у избирателей Сеймского одномандатного округа № 110 в Курской области и 194-го Ярославского округа. Они могут отдать голос и по месту нахождения, и на цифровых участках в столице, и через интернет.

Заявки на участие в онлайн-голосовании принимаются на портале госуслуг до конца дня 8 сентября. До этого срока можно отозвать ранее поданное заявление, но только один раз. Кто записался и не передумал, с завтрашнего дня уже не сможет вернуться на свой обычный участок. Такую норму ввели во избежание двойного голосования.

После того как система "Мобильный избиратель" завершит свою работу, начнется формирование окончательных списков по каждому участку. Таким образом, с завтрашнего дня место голосования сменить уже не получится.

Но останется возможность проголосовать на дому, если человек по состоянию здоровья или в силу других уважительных причин не может прибыть на избирательный участок. Для того, чтобы пригласить к себе членов участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования, необходимо обратиться в УИК устно или письменно не позднее 14.00 13 сентября.

Голосование на федеральных и региональных выборах в этот раз будет трехдневным - с 11 по 13 сентября. Такое решение Центризбирком принял 24 июля. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах Федерации, по итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов.