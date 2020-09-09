33-я Московская международная книжная ярмарка завершила свою работу

В этом году ярмарка не только сменила свою площадку - вместо ставшего традиционным 75-го павильона ВДНХ она прошла в Центральном выставочном зале "Манеж", но и состоялась в гибридном формате, соединяющем онлайн- и офлайн-мероприятия. Площадкой ярмарки в виртуальном пространстве стал ее сайт ММКЯ.РФ, где в режиме реального времени транслировались мероприятия из "Манежа".

В течение пяти дней в рамках ярмарки прошло около 600 мероприятий: встречи с авторами, презентации новинок, лекции, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Чуть больше четверти из них прошли онлайн, а 424 были проведены на 9 площадках ярмарки, расположенных в "Манеже". В ярмарке приняли участие 354 издательства, из них 300 со стендами. Пятьдесят издателей приехали из российских регионов, а в онлайн-форматах ярмарки приняли участие авторы и издатели из 70 стран мира. Так прошли встречи с Фредериком Бегбедером, Софи Кинселлой, Янушем Леоном Вишневским, Диной Рубиной и многими другими. Почётным гостем 33-ей ММКЯ стала Республика Корея. Её программа также прошла в онлайн-формате. Ключевой темой Почетного гостя было направление Future-ing ("Будущее - сейчас"). Исследование данной темы помогает сделать шаг в будущее, которое неразрывно связано с прошлым и настоящим и является их продолжением.

Среди сотни выступивших в "Манеже" российских авторов Алексей Иванов, Владимир Познер, Дмитрий Быков, Людмила Петрушевская, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Марина Степнова, Денис Драгунский.

В день открытия 33-й Московской международной книжной ярмарки прошла церемония награждения победителей ежегодного Национального конкурса "Книга года". Всего на конкурс было заявлено более 400 книг. Гран-при конкурса получила фундаментальная книжная серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20-ти томах, выпущенная петербургским издательством "Наука". "Победила работа, которая велась десятилетиями, - Библиотека литературы Древней Руси в 20-ти томах. Мне кажется, это заслуженная победа, это большой труд, фундаментальная работа, базис для всех авторов, всей литературы", - подчеркнул руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

В сентябре 2021 года, одновременно с ММКЯ-2021, откроется Новая Московская международная ярмарка детской книги (New MICBF2021), совместный проект ММКЯ с мировым лидером этого сегмента - Болонской детской книжной ярмаркой. В преддверии команда ММКЯ и ее партнеры провели обширную деловую программу, собравшую российских и международных профессионалов детского книгоиздания - издателей, литературных агентов, переводчиков, редакторов, арт-директоров, исследователей, авторов, иллюстраторов, журналистов, библиотекарей.

На музейной линии ММКЯ собрались более двадцати ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга: ГМИИ им. А.С.Пушкина, Город музеев ВДНХ, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный литературный музей, ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, Еврейский музей и центр толерантности, Московский музей современного искусства, Музей им. Андрея Рублева, Музей истории ГУЛАГа, Музеи Московского Кремля, Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты", Музей русского импрессионизма, Музей "Садовое кольцо", Музей современного искусства "Гараж", Музей AZ, Политехнический музей, Российский национальный музей музыки, Русский музей, Фонд V-A-C, ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербург.

Впервые на ярмарке было представлено пространство The Future Hub - шоурум-библиотека, лаборатория, исследующая междисциплинарные проекты, в которых литература соединяется с другими формами авторского высказывания. Дизайнеры одежды, фотографы, музыканты представили книги в разной форме: строки, спрятанные в платье, книга, которая спета, музыка, которая застыла в бумаге, фотографии, сопровождаемые рассказами.

Четвертого сентября на ярмарке состоялась торжественная церемония награждения победителей премии "Блог-пост. Лучший книжный блог года". На конкурс поступило 244 заявки. Лучшим книжным блогом года на Facebook признали блог Алины Перловой. "Книжная среда" Кристины Куплевацкой стала лучшим книжным блогом "ВКонтакте". "Мартышка" Валерии Мартьяновой стала лауреатом в номинации "Лучший книжный блог года в Instagram". Блогом года в Telegram выбрали Greenlampbooks Евгении Лисицыной, а на YouTube - "Книжный чел" Григория Мастридера. Лучшим книжным аудиоподкастом признали проект Армена Захаряна "Армен и Федор". В номинации "Лучший книжный stand-alone блог" победил сайт Анастасии Аликимович "Шуфлядка".