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Рубрика: В мире

Американские сенаторы посоветовали Трампу не отказываться от ДСНВ

Текст: Константин Волков

Несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рекомендуют ему не отказываться от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в России часто называют СНВ-3.

Фото: Getty Images via AFP
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Письмо подписано старшим демократом юридического комитета Сената Конгресса США Дайэнном Файнстайном, представителем демократов от штата Мэрилэнд Крисом Ван Холленом и двумя республиканскими парламентариями - Сьюзан Коллинз (штат Мэн) и Рэндом Полом (штат Кентукки).

Как считают авторы письма, отказ от продления ДСНВ приведет к тому, что США потеряют "всесторонний и эффективный контроль" за этой стратегической сферой. А снижение прозрачности на данном направлении "может подорвать основополагающие предпосылки взаимного сдерживания и увеличить риски ядерных кризисов, подобных тем, которые мы пережили во время холодной войны, таких как Карибский кризис".

В связи с этим сенаторы просят Трампа продлить ДСНВ на очередные пять лет, чтобы не допустить "возвращения в эру дестабилизирующей ядерной конкуренции".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, если он не будет продлен (срок продления не может превышать за один раз пять лет). Условия договора предполагают постепенное сокращение стратегических наступательных вооружений - межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет на подводных лодках.

Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости продления ДСНВ. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин в интервью американской газете The Financial Times в июне 2019 года. По словам Путина, аннулирование ДСНВ приведет к тому, что "в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

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