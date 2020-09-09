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Apple может не показать новые iPhone. Что случилось?

Текст:   Антон Благовещенский
09.09.2020,  
15:13

Компания Apple на презентации 15 сентября покажет умные часы, а также переработанный iPad mini с безрамочным экраном. А вот новые iPhone будут представлены не раньше октября, пишет Bloomberg.

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О том, что главным девайсом мероприятия станут именно часы, свидетельствует слоган "Время летит" (Time Flies) - речь явно идет не об iPhone, подчеркивает издание.

Кроме этих двух устройств, Apple на своей презентации (вероятно, она пройдет в режиме онлайн) может представить миниатюрную умную колонку HomePod mini и накладные наушники под брендом компании. Кроме того, в сентябре выпускается стабильная версия iOS.

Задержка выхода iPhone может быть связана с мировой пандемией, из-за которых китайские технопартнеры Apple были вынуждены частично приостановить свою работу, что привело к сбоям в поставках компонентов для смартфонов.

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