Apple может не показать новые iPhone. Что случилось?

Компания Apple на презентации 15 сентября покажет умные часы, а также переработанный iPad mini с безрамочным экраном. А вот новые iPhone будут представлены не раньше октября, пишет Bloomberg.

О том, что главным девайсом мероприятия станут именно часы, свидетельствует слоган "Время летит" (Time Flies) - речь явно идет не об iPhone, подчеркивает издание.

Кроме этих двух устройств, Apple на своей презентации (вероятно, она пройдет в режиме онлайн) может представить миниатюрную умную колонку HomePod mini и накладные наушники под брендом компании. Кроме того, в сентябре выпускается стабильная версия iOS.

Задержка выхода iPhone может быть связана с мировой пандемией, из-за которых китайские технопартнеры Apple были вынуждены частично приостановить свою работу, что привело к сбоям в поставках компонентов для смартфонов.