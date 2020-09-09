Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев свой очередной бой проведет 23 октября в Москве. Соперником нашего бойца станет представитель Германии Адам Дайнес.

Об особом статусе предстоящего поединка для Бетербиева говорит тот факт, что никогда еще в профессиональной карьере боксер не дрался в России. Кроме того, это будет первый бой Артура после победы над украинцем Александром Гвоздиком 18 октября прошлого года, когда Бетербиев, собственно, и взял пояса WBC и IBF.

Пауза затянулась на год из-за коронавируса. Так-то Бетербиев должен был провести обязательную защиту еще 28 марта в Канаде против китайца Мэна Фаньлуна по линии IBF. Но из-за пандемии бой сорвался. Сообщалось, что он состоится 25 сентября в Екатеринбурге. В итоге Фаньлун от боя отказался.

Поединок с Дайнесом был подтвержден накануне. На сегодняшний день 29-летний боксер занимает шестое место в рейтинге IBF. В послужном списке немца 19 побед, одна ничья и одно поражение, к слову, от того самого Фаньлуна. Любопытно, что Дайнесу российская земля тоже не чужда, ведь хоть и живет он сейчас в Магдебурге, но родился в Сибири в селе Семеновка.

Что касается Бетербиева (у него, кстати, в отличие от Дайнеса при 15 победах ни одного поражения), Артур на данный момент находится в Кисловодске, где готовится к предстоящему бою. "Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку", - написал боксер в соцсетях.