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09.09.2020 19:37
Рубрика: В мире

Мигранты сожгли свой лагерь?

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
В лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос вспыхнул крупный пожар. Лагерь находился на карантине после обнаружения COVID-19 минимум у 36 мигрантов.
Лагерь беженцев на греческом Лесбосе могли поджечь недовольные коронавирусной изоляцией мигранты. Фото: AP Лагерь беженцев на греческом Лесбосе могли поджечь недовольные коронавирусной изоляцией мигранты. Фото: AP
Лагерь беженцев на греческом Лесбосе могли поджечь недовольные коронавирусной изоляцией мигранты. Фото: AP
Великобритания и Франция оказались на грани скандала из-за беженцев

По словам официальных лиц, больных содержали изолированно на участке, который не пострадал от пожара. Как сообщает министерство по делам миграции Греции, в лагере, который был рассчитан на 2800 человек, живут примерно 12 600 беженцев. Первыми, предположительно, загорелись контейнеры с бытовыми отходами, что позволило специалистам выдвинуть версию об умышленном поджоге. Затем вспыхнули жилые контейнеры, после чего власти распорядились эвакуировать лагерь.

Некоторые обитатели лагеря утверждали, что причина пожара в умышленных поджогах совершенных наиболее раздраженными режимом изоляции беженцами. По другим данным, мигранты сами подожгли контейнеры и здания, а затем мешали пожарным бригадам тушить огонь. Полиция и власти острова подтвердили, что пожарные действительно "встретили сопротивление" со стороны некоторых обитателей лагеря.

В мире Европа Греция Беженцы в Европе

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