В лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос вспыхнул крупный пожар. Лагерь находился на карантине после обнаружения COVID-19 минимум у 36 мигрантов.

По словам официальных лиц, больных содержали изолированно на участке, который не пострадал от пожара. Как сообщает министерство по делам миграции Греции, в лагере, который был рассчитан на 2800 человек, живут примерно 12 600 беженцев. Первыми, предположительно, загорелись контейнеры с бытовыми отходами, что позволило специалистам выдвинуть версию об умышленном поджоге. Затем вспыхнули жилые контейнеры, после чего власти распорядились эвакуировать лагерь.

Некоторые обитатели лагеря утверждали, что причина пожара в умышленных поджогах совершенных наиболее раздраженными режимом изоляции беженцами. По другим данным, мигранты сами подожгли контейнеры и здания, а затем мешали пожарным бригадам тушить огонь. Полиция и власти острова подтвердили, что пожарные действительно "встретили сопротивление" со стороны некоторых обитателей лагеря.