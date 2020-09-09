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09.09.2020 19:46
Рубрика: Экономика

Пособие на вырост

Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре
Текст: Владимир Кузьмин, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил выплаты на детей безработным родителям до конца сентября. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Сумма выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Это доплата к пособию по безработице, которая полагается одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта 2020 года и вставшему на учет в центре занятости. Изначально она учреждена как временная мера поддержки семей в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

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Начисляется выплата с апреля. В сентябре на нее смогут рассчитывать около 2,8 млн безработных граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 8,5 млрд рублей.

В минтруде пояснили, что выплата переводится центрами занятости вместе с пособием по безработице, отдельно за ней никуда обращаться не нужно. Также в ведомстве напомнили, что в этом году правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ - с восьми тысяч до 12 130 рублей, его минимальный размер - 1,5 тысячи рублей. Сумма пособия по безработице зависит от уровня ранее получаемого дохода.

В ведомстве сообщили, что в стране сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников, то есть ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Так, в августе количество принятых на работу сотрудников превысило число уволенных на 21%. То есть трудоустроились 903 тысячи человек, а лишились места работы 745 тысяч человек. При этом рост численности безработных в летние месяцы, отмечают в ведомстве, связан с тем, что на рынок труда вышли новые специалисты - выпускники учебных заведений. То есть это впервые ищущие работу, а не те, кто ее лишился. Таким образом, всего в поисках трудоустройства в центрах занятости числятся 3,6 млн человек.

2,8 млн безработных граждан смогут получить в сентябре доплату к пособию по безработице на несовершеннолетних детей

Число вакансий также растет и почти достигло докризисного уровня. Сейчас на портале "Работа в России" представлено более 1,47 млн вакансий.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Правительство Минтруд Пособия по безработице

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