Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре

Сумма выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Это доплата к пособию по безработице, которая полагается одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта 2020 года и вставшему на учет в центре занятости. Изначально она учреждена как временная мера поддержки семей в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

Начисляется выплата с апреля. В сентябре на нее смогут рассчитывать около 2,8 млн безработных граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 8,5 млрд рублей.

В минтруде пояснили, что выплата переводится центрами занятости вместе с пособием по безработице, отдельно за ней никуда обращаться не нужно. Также в ведомстве напомнили, что в этом году правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ - с восьми тысяч до 12 130 рублей, его минимальный размер - 1,5 тысячи рублей. Сумма пособия по безработице зависит от уровня ранее получаемого дохода.

В ведомстве сообщили, что в стране сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников, то есть ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Так, в августе количество принятых на работу сотрудников превысило число уволенных на 21%. То есть трудоустроились 903 тысячи человек, а лишились места работы 745 тысяч человек. При этом рост численности безработных в летние месяцы, отмечают в ведомстве, связан с тем, что на рынок труда вышли новые специалисты - выпускники учебных заведений. То есть это впервые ищущие работу, а не те, кто ее лишился. Таким образом, всего в поисках трудоустройства в центрах занятости числятся 3,6 млн человек.

2,8 млн безработных граждан смогут получить в сентябре доплату к пособию по безработице на несовершеннолетних детей

Число вакансий также растет и почти достигло докризисного уровня. Сейчас на портале "Работа в России" представлено более 1,47 млн вакансий.