Boeing объявил о серьезных проблемах с производством 787 Dreamliner

Проблемы крупнейшей американской авиастроительной корпорации Boeing продолжают расти. Компания сообщила о новых неполадках, возникших с производимым ею лайнером 787 Dreamliner, что может еще больше усложнить поставки этих самолетов крупнейшим мировым авиакомпаниям.

Во вторник компания Boeing объявила о проблеме в конструкции 787 Dreamliner, которая связана с его горизонтальным стабилизатором. Эти лайнеры не были доставлены поставщикам, как и восемь самолетов в августе, у которых возникли проблем со стыковкой частей фюзеляжа Dreamliner.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) изучает необходимость проверки 900 из уже поставленных и находящихся в эксплуатации лайнеров Dreamliner из-за производственных проблем. "Мы предпринимаем соответствующие шаги для решения этих проблем и предотвращения их повторения. FAA было полностью проинформировано о проблемах, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с управлением в будущем", - отмечается в заявлении корпорации.

По мнению разработчиков Boeing, неполадки с горизонтальным стабилизатором не являются проблемой безопасности, однако способны существенно повлиять на будущие поставки и доходы компании, пострадавшей от разрушительного кризиса в авиационной отрасли. Boeing сталкивается с падением заказов на поставки самолетов на фоне спада мирового туризма, вызванного коронавирусом.

Помимо этого, новость стала еще одним ударом по имиджевой репутации компании Boeing, которая не может поставить свой самый продаваемый самолет 737 Max уже в течение последних 18 месяцев. Производство 737 Max было остановлено в марте 2019 года после двух аварий со смертельным исходом, в результате которых погибли 346 человек. В отличие от этого лайнера 787 Dreamliner до недавнего времени был беспроблемным самолетом. Как сообщает CNN, в самой корпорации расценивали его продажи как ключевой источник прибыли в ближайшие годы.

По словам руководства Boeing, помимо восьми самолетов 787, поставки которых приостановлены, другие Dreamliner, находящиеся в эксплуатации, соответствуют требованиям, необходимым для продолжения полетов. В августе компания Boeing поставила только четыре лайнера из линейки 787 Dreamliner, и это были единственные поставленные ею коммерческие самолеты, предназначенные для обслуживания пассажиров. Остальные девять самолетов были поставлены военным заказчикам и грузовым дальнемагистральным перевозчикам.

Пассажирские авиакомпании, основная клиентская база Boeing, в целом стали неохотно делать заказы на поставку новых самолетов, учитывая необходимость экономии денежных средств в связи с резким снижением спроса на авиаперелеты, вызванного пандемией. Помимо задержек с поставками, в этом году перевозчиками было отменено 445 заказов на самолеты Boeing. К августу 2020 года компания поставила только 87 коммерческих самолетов по сравнению с 276 за тот же период прошлого года. В августе Boeing зарегистрировал заказы на поставки пяти самолетов 737 Max. Польская авиакомпания Enter Air заказала два самолета, а перевозчик, чье имя не разглашается, еще три.

Boeing утверждает, что Dreamliner ("самолет мечты") является более экономичным, чем предыдущие линейки самолетов компании. В нем в зависимости от модификации способны разместиться от 250 до 330 пассажиров. Он стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого широко (более 50% элементов фюзеляжа) использованы композитные материалы. Лайнер оснащен двумя турбовентиляторными двигателями и высокими (до 46 сантиметров) иллюминаторами, которые снабжены регулируемым электрохромным затемнением. Во время полета пассажиры могут использовать широкополосный интернет.