Основа белорусско-российской интеграции - независимость двух стран

Будущее Союзного государства будет основано на независимости двух стран. Уверенность в этом в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшейся в начале сентября в Минске, выразил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Определенную уверенность в перспективах развития союзного взаимодействия по итогам переговоров могут высказать также тысячи белорусов и россиян: похоже, Союзное государство ждет ренессанс.

Минская встреча проходила на фоне заметного обострения внешнеполитической ситуации и активизации НАТО у западных рубежей Союзного государства. Поэтому Президент Беларуси не мог не обратить внимания на этот аспект:

- Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались… Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат.

Однако ключевая часть переговоров касалась, конечно же, экономического взаимодействия. И практические результаты не заставили себя ждать. Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей. Кроме того, Москва подтвердила заинтересованность в выводе сотрудничества с Минском на более высокий уровень, наполнении его новым содержанием. Проще говоря, взять лучшие практики обеих стран и реализовать их в отраслевом взаимодействии.

- У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались, - пояснил Михаил Мишустин.

Минск и Москва обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности. И ныне это приобретает особую актуальность, уверен Премьер-министр Беларуси Роман Головченко:

- Сегодняшнее время непростое не только для Беларуси, но и для России, что связано с продолжающимся негативным эффектом пандемии коронавируса, кризисом в мировой экономике, санкционным давлением. Данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые бы стали не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов.

Визит Михаила Мишустина в Минск свидетельствует об активизации интеграционного процесса

А также, добавим от себя, для аналитиков. По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, визит Михаила Мишустина в Минск свидетельствует об активизации интеграционного процесса. Тем более что вместе с главой Правительства России в Беларуси побывала солидная делегация российских министров по самым разным направлениям:

- Это говорит о том, что процесс интеграции действительно, скорее всего, перезапущен.