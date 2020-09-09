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09.09.2020 19:49
Рубрика: Экономика

С бочки на бок

Цена на нефть пала жертвой слабого спроса
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Цена барреля нефти Brent на этой неделе опустилась ниже 40 долларов - до трехмесячного минимума на фоне распродаж на мировых фондовых площадках, ожидания второй волны пандемии и более слабого, чем ожидалось, спроса. Потенциал снижения цен еще есть, но масштабного падения по аналогии с мартом-апрелем этого года эксперты не ожидают.

Ухудшение настроений на рынке нефти началось на прошлой неделе. Формальным поводом стало снижение саудовских экспортных цен для азиатских покупателей, что окончательно убедило участников рынка в том, что спрос не будет восстанавливаться теми же темпами, которые наблюдались в мае-июне. Глава российского минэнерго Александр Новак прогнозировал ранее, что спрос придет в норму в 2021 году, но в каком из полугодий - будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничений из-за пандемии.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Какие вызовы сегодня стоят перед нефтяной отраслью

Осенью к этим факторам прибавились снижение спроса на бензин, приближение периода техобслуживания на НПЗ и всплеск заболеваемости коронавирусом в США, Индии, Испании и Великобритании. Это не оставляет причин для оптимизма в III-IV кварталах, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его оценкам, к концу сентября цены могут быть в районе 38-40 долларов за баррель Brent.

Чем хуже дела со второй волной коронавируса и чем напряженнее отношения США и Китая, тем выше риски для рынка нефти, так как это говорит о дальнейшем снижении спроса на сырье. Поддержка приходит с двух сторон: сокращаются запасы нефти в США и альянс ОПЕК+ держит добычу сокращенной. "Не будем забывать и о зависимости сырьевых котировок от склонности инвесторов к риску, которую можно оценить по динамике фондовых индексов, - напоминает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. - Если S&P500 не продолжит резкую коррекцию, то до конца сентября можно ожидать диапазон 39,5-44 доллара за баррель Brent".

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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