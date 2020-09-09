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09.09.2020 12:59
Рубрика: Общество

Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

Текст: Ирина Невинная

В НИЦЭМ имени Гамалеи будут работать над созданием комбинированной вакцины - которая защитит одновременно и от гриппа, и от COVID-19, - об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа", - рассказал он РИА Новости.

Над комбинированной вакциной работают и другие научные коллективы - в частности, такие работы идут в Институте экспериментальной медицины и в МГУ.

Александр Гинцбург также пояснил, как сочетать прививки от гриппа и COVID-19. "Их нужно развести", - сообщил специалист, посоветовав сделать перерыв между вакцинациями в три недели.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Прививки и вакцинация

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