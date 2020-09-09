Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

В НИЦЭМ имени Гамалеи будут работать над созданием комбинированной вакцины - которая защитит одновременно и от гриппа, и от COVID-19, - об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа", - рассказал он РИА Новости.

Над комбинированной вакциной работают и другие научные коллективы - в частности, такие работы идут в Институте экспериментальной медицины и в МГУ.

Александр Гинцбург также пояснил, как сочетать прививки от гриппа и COVID-19. "Их нужно развести", - сообщил специалист, посоветовав сделать перерыв между вакцинациями в три недели.