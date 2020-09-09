Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 07.45 мск снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI - на 0,65%, до 36,52 доллара за баррель, передает данные торгов РИА Новости.

Цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня. Эксперты связывают такую динамику с опасениями из-за возможного повторного распространения коронавируса во многих странах.

Пандемия, по данным Всемирной организации здравоохранения, затронула 27,2 млн человек, более 891 тысячи заболевших скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США.