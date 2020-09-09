Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму

Паспорт национального проекта по туризму будет рассмотрен на правительственной комиссии в сентябре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что проект ставит амбициозные цели по развитию отрасли.

"Чтобы глобально поменять ситуацию с туризмом, уже на выходе национальный проект в сфере туризма. Он ставит амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет", - рассказал он на совещании президента РФ с членами правительства.

По словам вице-премьера, среди целей - получить трехкратный рост поездок россиян по стране, более чем в два раза увеличить количество рабочих мест в сфере туризма; добиться трехкратного роста вклада в ВВП от отрасли. Для достижения этих целей предполагается комплексное планирование развития наиболее перспективных территорий. Определены более 11 кластеров, где туризм должен стать системообразуюшей сферой экономики, на которую будут опираться все остальные отрасли субъектов Федерации.

Чернышенко подчеркнул, что регионы и бизнес активно включились в разработку этого проекта.

Сейчас паспорт нацпроекта находится на рассмотрении у федеральных органов исполнительной власти. "В сентябре мы рассмотрим этот паспорт на правительственной комиссии по туризму. В соответствии с вашим поручением готовы будем доложить до 30 октября в установленном порядке", - заявил вице-премьер, обращаясь к главе государства.