Dead by Daylight стала бесплатной в Steam

В ассиметричной кооперативной игре Dead by Daylight от студии Behaviour Interactive Inc. стартовала очередная акция.

До 14 сентября проект будет бесплатным для всех пользователей Steam.

Временное событие приурочено к выходу новой главы Descend Beyond. DLC добавляет в Dead by Daylight двух новых персонажей: убийцу по имени Мор и выжившего - Феликса Рихтера.

Кроме того, для желающих заполучить игру в свою библиотеку навсегда есть специальное предложение - на стандартное издание действует 60-процентная скидка, цена с учетом которой составляет 199 pублей.