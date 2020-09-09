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Dead by Daylight стала бесплатной в Steam

Текст:   Богдан Бобров
09.09.2020,  
10:11
Фото: Сайт игры Dead by Daylight Фото: Сайт игры Dead by Daylight
Фото: Сайт игры Dead by Daylight

В ассиметричной кооперативной игре Dead by Daylight от студии Behaviour Interactive Inc. стартовала очередная акция.

До 14 сентября проект будет бесплатным для всех пользователей Steam.

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Временное событие приурочено к выходу новой главы Descend Beyond. DLC добавляет в Dead by Daylight двух новых персонажей: убийцу по имени Мор и выжившего - Феликса Рихтера.

Кроме того, для желающих заполучить игру в свою библиотеку навсегда есть специальное предложение - на стандартное издание действует 60-процентная скидка, цена с учетом которой составляет 199 pублей.

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