Dead by Daylight стала бесплатной в Steam

Фото: Сайт игры Dead by Daylight
В ассиметричной кооперативной игре Dead by Daylight от студии Behaviour Interactive Inc. стартовала очередная акция.
До 14 сентября проект будет бесплатным для всех пользователей Steam.
Временное событие приурочено к выходу новой главы Descend Beyond. DLC добавляет в Dead by Daylight двух новых персонажей: убийцу по имени Мор и выжившего - Феликса Рихтера.
Кроме того, для желающих заполучить игру в свою библиотеку навсегда есть специальное предложение - на стандартное издание действует 60-процентная скидка, цена с учетом которой составляет 199 pублей.