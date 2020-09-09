Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" состоится в новом формате в Польше. Предположительно в Кракове. Причина - пандемия коронавируса.

В связи с эпидемической обстановкой в мире международный форум пройдет в безопасном формате, все песни участников будут представлены в студиях каждой страны-участницы. Компании-вещатели получат подробные инструкции, как подготовить видео своего артиста в новых условиях.

Свое участие в песенном конкурсе подтвердили 13 стран, в том числе Беларусь и Россия. С участником от Беларуси еще не определились.

В России в национальном отборочном кастинге участвует несколько десятков юных исполнителей. Отбор проводился с 6 апреля до 25 августа 2020 года. Комиссия определит лучших, учитывая соответствие жанру поп-музыки, артистизм, вокальные данные, возраст.

В состав комиссии входят звезды российского шоу-бизнеса, победители "Детского Евровидения" прошлых лет, продюсеры. Имя представителя России объявят 16 сентября 2020 года после проведения финала отборочного конкурса. Песни претендентов выкладываются в интернете для голосования, поэтому повлиять на мнение отборочной комиссии могут и зрители.