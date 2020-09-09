До Форума регионов Беларуси и России в Минске - меньше трех недель

Седьмому Форуму регионов Беларуси и России - быть. Это подтвердили в ходе недавних переговоров министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров.

Масштабная встреча парламентариев, представителей десятков городов и территорий, делового мира, общественных организаций двух стран состоится 28-29 сентября в Минске и Минской области, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. В контексте проведения форума главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на межрегиональных связях - значимой составляющей российско-белорусских отношений, способствующей раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Владимир Макей и Сергей Лавров также рассмотрели широкий круг вопросов белорусско-российских отношений, взаимодействия в рамках Союзного государства.

В белорусском Министерстве транспорта и коммуникаций состоялось совещание представителей транспортных ведомств двух стран. Обсуждался вопрос поэтапного возобновления пассажирских перевозок, на которые были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Беларусь и Россия активно готовятся к Форуму регионов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко:

- В настоящее время обе стороны проводят большую подготовительную работу. Думаю, объемы контрактов и количество участников на нынешнем форуме будут не меньше, чем в минувшем году. Развитие межрегиональных связей играет большую роль в белорусско-российских отношениях, на активизацию которых и нацелен форум...

Главной темой встречи в белорусской столице станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разумеется, в повестке дня также вопросы экономического, культурного и научно-технического сотрудничества. В частности, развитию экономического взаимодействия будет посвящена работа специальной секции. Планируется, что она соберется на ОАО "БЕЛАЗ" в Жодине. Это предприятие производит карьерную технику, используемую в России, и таким образом само служит ярким примером сотрудничества. Там же продемонстрируют свои новейшие разработки такие известные предприятия, как ОАО "МАЗ", "Гомсельмаш", "Белкоммунмаш", МТЗ, а также НАН Беларуси. В 2019-м на белорусско-российском Форуме регионов заключено контрактов на 500 миллионов долларов. Предполагается, что и в нынешнем году итог деловых встреч будет не менее весомым.

Досье "СОЮЗа"

Первый Форум регионов Беларуси и России состоялся в 2014 году в Минске. С тех пор масштабные белорусско-российские встречи проводились в Сочи и Москве, Могилеве и Санкт-Петербурге. Так, на пятом Форуме регионов, который прошел в 2018 году в Могилеве, были заключены соглашения более чем на 540 миллионов долларов. В этом году сотни представителей из Беларуси и России соберутся в конце сентября в белорусской столице и Минской области.