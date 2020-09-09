Эксперт оценил доходы мирового рынка средств индивидуальной защиты

Выручка мировых производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) по итогам 2020 года может достигнуть 56,38 млрд долларов, дал прогноз вице-президент международного консалтингового агентства Frost & Sullivan Санджив Бхаскар во время международной онлайн бизнес-конференции. Для сравнения, по итогам 2019 года этот показатель составил 50,22 млрд долларов.

Уже сейчас доходы производителей СИЗ только в сфере здравоохранения приросли на 30-32% - до 17,7 млрд долларов. Рост происходит за счет повышенного спроса на маски, хирургические перчатки, защитные очки, отмечает Бхаскар.

По итогам 2019 года доходы российского рынка СИЗ оценивались в 2,3-2,5 млрд долларов. В этом году ожидается рост рынка. Однако в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) конкретных цифр назвать пока не готовы. Оценка ситуации среди владельцев бизнеса в этом сегменте разнится. Так, 25% предпринимателей в июле говорили об увеличении доходов по итогам 2020 года, еще 23% сообщили о возможном падении на 20% и более, показал опрос Ассоциации.

Среди проблем отрасли - увеличение объемов контрафакта СИЗ. Доля "серой" продукции выросла в связи с востребованностью масок, респираторов, перчаток в период Covid-19. Среди претензий - предоставление ложной информации о характеристиках, производителе. К примеру, респираторы, в которых медики работают с пациентами в "красной" зоне", должно иметь сертификат соответствия. Наличие такого документа подтверждает, что продукция прошла испытания и соответствует заявленным характеристикам.