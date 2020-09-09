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09.09.2020 11:47
Рубрика: Общество

Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно

Текст: Любовь Проценко

Одновременное заболевание гриппом и коронавирусом смертельно опасно, заявил aif.ru кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Фото: Артем Моисеев
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Заболев гриппом, рассказал он, человек уже некомфортно себя чувствует, и болезнь может осложниться вплоть до пневмонии. А со снижением иммунитета могут возникнуть и другие проблемы. Если же говорить о коронавирусе, то в абсолютном большинстве это бронхолегочное заболевание. "В итоге человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно - каждое из них бьет по двум точкам как минимум", - сказал врач.

При этом, напомнил он, проявляются также сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. Организму крайне сложно выйти из этого состояния. В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации. Причем выделить группу риска здесь нельзя - это актуально для тех, кто находится в социуме, в контакте с людьми.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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