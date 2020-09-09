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09.09.2020 10:26
Рубрика: Экономика

ФАС: Причин для роста цен на подсолнечное масло нет

Текст: Татьяна Карабут
Прямой взаимосвязи между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене нет. Поэтому низкий урожай подсолнечника не скажется на цене подсолнечного масла, уверены в Федеральной антимонопольной службе.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Напомним, в последние дни эксперты рынка неоднократно высказывали мнение о возможном повышении цен на подсолнечное масло. В этом году из-за засухи на юге и частично в центре России урожайность подсолнечника складывается существенно ниже прошлогодней (16,4 ц/га против 18,3 ц/га). К тому же, по оценке Минсельхоза, в этом сезоне под подсолнечник отведено на 1,2% меньше площади (8,48 млн га), чем в прошлом году.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Между тем в ФАС отмечают, что для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья. Кроме того, российский рынок растительных масел начиная с 2012 года является профицитным рынком: в 2019 году при общем объеме внутреннего потребления растительных масел в 3,6 млн тонн объем экспорта составил 4,4 млн тонн. При этом в структуре экспорта растительных масел 70% занимало подсолнечное масло.

"Существующий баланс производства и потребления подсолнечного масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения производства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит подсолнечного масла. С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов, - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков. - Вместе с тем, как показали консультации с Минсельхозом России, для этого рынка характерны отказы в поставках сырья в рамках заключенных договоров с его переработчиками в случае изменения конъюнктуры рынка. Одним из возможных вариантов системного решения такой проблемы ФАС видит в развитии биржевой торговли сырьем для маслопереработки, поскольку биржа позволяет обеспечить высокий уровень гарантий выполнения обязательств по заключенным договорам".

Вместе с тем, как указывают отраслевые эксперты, рынок растительных масел - экспортоориентированный. И цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке напрямую зависит от мировых цен. А сейчас они максимальны за последние пять лет (860 долларов за тонну). По словам генерального директора агентства "ПроЗерно" Владимира Петриченко, сказывается серьезное падение урожайности подсолнечника у главного экспортера подсолнечного масла - на Украине, которая, как и наш юг, страдает от засухи.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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