Фигуранты дела о торговле детьми пошли на сделку со следствием

Двое фигурантов громкого уголовного дела о торговле детьми, рожденных суррогатными матерями, дали признательные показания и заключили сделку со следствием. По словам адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы обвиняемых, речь идет о юрисконсульте Романе Емашеве и менеджере Валентине Чернышовой.

Отмечается, что фигуранты ранее направили ходатайства о заключении досудебных соглашений следователю, которая по итогам их рассмотрения вынесла соответствующие постановления. "В этих постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, изобличить соучастников преступления, сообщить об их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по якобы организации торговли несовершеннолетними детьми", - цитируют информагентства адвоката Трунова.

Защитник уточнил, что на такой шаг его подзащитных подтолкнуло обещание следователя изменить им меру пресечения - в настоящее время упомянутые фигуранты содержатся в СИЗО.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал 7 человек по обвинению в торговле людьми (часть 3 статьи 127.1 УК РФ). Это врачи частных медицинских центров в области акушерства и гинекологии, а также сотрудники коммерческих организаций, оказывающих юридическую поддержку процессу усыновления российских детей иностранцами. Еще одна фигурантка дела была отправлена под домашний арест.

В январе этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово нашли труп новорожденного мальчика. Также в квартире находились еще трое малышей вместе с няней. По версии следствия, детей рожали суррогатные матери для передачи иностранным гражданам, заплатившим за такую услугу немалые деньги. Кроме того сообщалось, что следователи проверяют фигурантов дела на причастность к продаже новорожденных за границу на органы.