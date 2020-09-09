Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии

Накануне голосования по поправкам в Конституцию России "минирование" российских школ шло из Финляндии, а фейки об аварии на Ленинградской АЭС - из Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в большом интервью "Коммерсанту". По его словам, в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования прокурорами была организована работа по выявлению и пресечению фактов распространения недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию политической обстановки в стране, воспрепятствование реализации гражданами их избирательных прав.

"Приняты меры по ограничению доступа к зарегистрированному в Финляндии почтовому интернет-сервису, с помощью которого осуществлялась рассылка анонимных сообщений о минировании общеобразовательных учреждений, в том числе входящих в инфраструктуру объектов проведения общероссийского голосования", - сообщил Краснов.

Также по его данным, накануне дня голосования были установлены украинские интернет-ресурсы, с которых активно распространялись ложные сведения об аварии на атомной электростанции под Санкт-Петербургом. Сообщения иллюстрировались фотографиями и видеофайлами, не связанными с предполагаемым местом катастрофы.

Как отметил глава надзорного ведомства, чтобы не допустить провокации и паники, дестабилизации обстановки, было заблокировано 74 подобных интернет-ресурса.