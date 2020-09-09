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09.09.2020 04:42
Рубрика: Экономика

Куда не поздно взять билеты

Лучшие адреса для отдыха в сентябре
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 202(8256)
Курортный сезон только начинается - осталось лишь выбрать самый лучший рейс к теплому морю. Фото: Photoxpress.ru Курортный сезон только начинается - осталось лишь выбрать самый лучший рейс к теплому морю. Фото: Photoxpress.ru
Курортный сезон только начинается - осталось лишь выбрать самый лучший рейс к теплому морю. Фото: Photoxpress.ru

Куда лететь?

Дубай, Мальдивы, пирамиды Гизы - снова здравствуйте! На этой неделе наши авиакомпании снова доставят вам туристов из России: премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о частичном возобновлении международного авиасообщения. Они дополнили Турцию, Великобританию и Швейцарию - по этим направлениям перелеты возобновились раньше.

Фото: iStock
В России летом спрос на туристическую аренду втрое превысил предложение

"Рейсы в Каир вряд ли можно воспринимать как туристические - от столицы Египта до курортов Красного моря добираться далеко, сложно и дорого, - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. - Но если первые недели возобновленных полетов пройдут и никто из путешественников не привезет с собой новые случаи COVID-19, то за этим наверняка последует увеличение и числа рейсов, которых сейчас мало, и направлений. Пока о возобновлении туризма можно говорить скорее как об отрадной тенденции".

Помимо тех стран, куда разрешены прямые перелеты, россиян ждут в Греции, Тунисе, Черногории, Хорватии, даже Бразилии и еще в целом ряде стран. Но добраться туда пока что можно только стыковочными рейсами.

Cезон открыт

Во всех странах нужна медстраховка с покрытием расходов по COVID. При обнаружении симптомов или заражении COVID возможна изоляция в медучреждении за свой счет.

Вируса бояться - в гости не спешить

Текст: Ирина Невинная
По количеству ежедневных заражений коронавирусом и общему уровню заболеваемости самыми неблагополучными странами остаются США, Бразилия и Индия, следует из статистики, представляемой Университетом Джонcа Хопкинса.

Так что выезд в эти страны россиянам, очевидно, в ближайшее время не светит.

Рекордное количество новых заболевших также за последние дни выявили на Украине, в Ираке и в Аргентине. Что касается стран, с которыми Россия открыла авиасообщение, здесь картина такая. Турция остается на 18-м месте в общем перечне стран по общему числу заразившихся, ежедневно тут заболевает около 1,5 тысячи человек.

В ОАЭ, куда также открыли авиаперелеты - около 600 заболевших ежедневно, а в Египте - только 150, хотя по общему количеству заболевших Египет опережает Эмираты почти в 1,5 раза (около 100 и 70 тысяч заразившихся соответственно).

Что почем?

Текст: Борис Марьянов
Предложения туроператоров об отдыхе на курортах в этом сентябре манят не только своей доступностью, вернувшейся после пандемического перерыва, но и вполне разумными ценами.

Известная всероссийская здравница - Турция, куда самолеты снова начали летать еще в августе, предлагает в предстоящие выходные такие варианты.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Средний чек туристов в Петербурге этим летом обогнал Крым и Сочи

Путевка на одного взрослого в приличный 3* отель в Аланье, работающий по системе all inclusive, вместе с перелетом на чартере и всеми остальными радостями продается за 19 тысяч рублей.

Тур на шесть ночей в отель 4* в Кемере с питанием all inclusive можно добыть за 22,5 тысячи рублей. А в роскошный пятизвездочник (ultra all inclusive), стоящий на самом берегу моря в Аланье, обойдется туристу в 32,8 тысячи рублей.

Если душа просит экзотики, можно отправиться и в Танзанию. Путевка с перелетом и проживанием в одном и том же очень скромном отеле 2*, правда, на берегу моря, может стоить одному человеку на неделю от 100 до 250 тысяч рублей - таковы особенности местного ценообразования.

Отдых на родине

Текст: Олег Трошин
Этим летом отдых в России стал пусть и вынужденным, но трендом для многих из нас. Во что он обойдется туристу?

Приличные апартаменты в Сочи стоят от 18 тысяч рублей в неделю. Авиабилет из Москвы - от 9 тысяч рублей без багажа.

Фото: Олег Сергеев
Озеро Абрау вошло в десятку самых популярных у российских туристов

Крымские санатории за неделю отдыха в середине сентября попросят от 30 тысяч рублей. Билеты из Москвы до Симферополя и обратно стоят от 7 тысяч рублей.

Неделя в подмосковном санатории будет стоить от 13 тысяч рублей. Более комфортабельные варианты поднимут цену до 45 тысяч рублей.

Санатории на курорте Белокуриха Алтайского края будут стоить около 30 тысяч. Перелет из столицы в Горно-Алтайск стоит больше 100 тысяч рублей.

А страна-то большая!

Текст: Ирина Невинная
Из-за "короны" многие, кто привык проводить отпуск в Италиях-Испаниях, открыли для себя свою страну. На Алтае и Камчатке нет отбоя от туристов.

Но все же море - в приоритете. С курортов Краснодарского края, Крыма, а также Ставрополья и Дагестана риск привезти инфекцию минимален.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Корреспондент "РГ" протестировал отпуск в Сочи

Из 10 тысяч вернувшихся заболели в среднем шесть человек, вне зависимости от географии отдыха, сообщили в Роспотребнадзоре. Вместе с тем в ведомстве еще раз предупредили: не надо быть беспечными. Лучше не валяться на пляже в толпе, а поискать уединенные или малолюдные места.

Экономика Туризм

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