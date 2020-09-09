Куда лететь?

Дубай, Мальдивы, пирамиды Гизы - снова здравствуйте! На этой неделе наши авиакомпании снова доставят вам туристов из России: премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о частичном возобновлении международного авиасообщения. Они дополнили Турцию, Великобританию и Швейцарию - по этим направлениям перелеты возобновились раньше.

"Рейсы в Каир вряд ли можно воспринимать как туристические - от столицы Египта до курортов Красного моря добираться далеко, сложно и дорого, - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. - Но если первые недели возобновленных полетов пройдут и никто из путешественников не привезет с собой новые случаи COVID-19, то за этим наверняка последует увеличение и числа рейсов, которых сейчас мало, и направлений. Пока о возобновлении туризма можно говорить скорее как об отрадной тенденции".

Помимо тех стран, куда разрешены прямые перелеты, россиян ждут в Греции, Тунисе, Черногории, Хорватии, даже Бразилии и еще в целом ряде стран. Но добраться туда пока что можно только стыковочными рейсами.

Cезон открыт

Во всех странах нужна медстраховка с покрытием расходов по COVID. При обнаружении симптомов или заражении COVID возможна изоляция в медучреждении за свой счет.