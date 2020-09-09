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09.09.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Глава МОК: Мы нацелены на успешные и безопасные Игры в Токио

Текст: Максим Домчев
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что МОК рассчитывает на проведение успешных Игр в Токио.
Фото: Denis Balibouse / POOL / AFP Фото: Denis Balibouse / POOL / AFP
Фото: Denis Balibouse / POOL / AFP

В среду прошло заседание исполкома МОК. После его окончания глава организации Томас Бах высказался о предстоящих Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом следующего года.

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Он признался, что в МОК верят в то, что после переноса Игр в Токио на год с лета 2020-го года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса удастся провести соревнования на самом высоком уровне. Также он рассказал о том, что в ближайшее время в МОК ожидается серьезное обсуждение вероятных сценариев борьбы с COVID-19.

"Мы по-прежнему нацелены провести в следующем году безопасные и успешные Игры. И эти обсуждения будут очень важны, они будут вестись в тесной связи с нашими японскими партнерами, нашей координационной комиссией и рабочей группой", - сказал Бах.

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