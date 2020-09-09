Глава МОК: Мы нацелены на успешные и безопасные Игры в Токио

В среду прошло заседание исполкома МОК. После его окончания глава организации Томас Бах высказался о предстоящих Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом следующего года.

Он признался, что в МОК верят в то, что после переноса Игр в Токио на год с лета 2020-го года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса удастся провести соревнования на самом высоком уровне. Также он рассказал о том, что в ближайшее время в МОК ожидается серьезное обсуждение вероятных сценариев борьбы с COVID-19.

"Мы по-прежнему нацелены провести в следующем году безопасные и успешные Игры. И эти обсуждения будут очень важны, они будут вестись в тесной связи с нашими японскими партнерами, нашей координационной комиссией и рабочей группой", - сказал Бах.