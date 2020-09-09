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09.09.2020 19:31
Рубрика: В мире

Подвела любовь к спорту

Французский премьер сам ушел на карантин
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Глава французского правительства Жан Кастекс был вынужден уйти на карантин. В минувшую субботу премьер решил посмотреть, как идут дела на проходящей сейчас велогонке Tour de France. Как и полагается, его сопровождал директор многодневного соревнования Кристиан Прюдомм. Оба были в защитных масках, но минимум два часа сидели бок о бок в автомобиле, который их перевозил от одного участка восьмого этапа (он проходил в департаменте Верхняя Гаронна на юго-западе страны) к другому.
Хотя премьер Жан Кастекс не снимал маску, находясь рядом с заболевшим "короной" директором Tour de France, ему пришлось уйти на карантин. Фото: EPA Хотя премьер Жан Кастекс не снимал маску, находясь рядом с заболевшим "короной" директором Tour de France, ему пришлось уйти на карантин. Фото: EPA
Хотя премьер Жан Кастекс не снимал маску, находясь рядом с заболевшим "короной" директором Tour de France, ему пришлось уйти на карантин. Фото: EPA
Фото: EPA/IAN LANGSDON
Власти Франции предупредили о новой вспышке COVID-19

Когда же 8 сентября директор велогонки сдал тест на COVID-19, тот оказался положительным. Эта тревожная новость застала премьера в местечке Бискарросс на Атлантическом побережье, где проходил семинар проправительственной центристской партии МОДЕМ. Легко догадаться, что полученное известие вызвало если не переполох, то смятение в окружении Кастекса. В срочном порядке премьера протестировали, и, к его счастью, симптомов коронавируса не обнаружили. Следующий тест назначен на ближайшую субботу, но пока главе французского кабинета придется минимум ближайшие семь дней провести исключительно на своем рабочем месте в Матиньонском дворце, не вступая в контакт с подчиненными и тщательно соблюдая санитарные меры. Отменены все намеченные поездки по стране, а традиционное заседание совета министров в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона в эту среду впервые с мая, когда Франция начала выходить из общенационального карантина, прошло в режиме видеоконференции.

Между тем

Немало европейских политиков уходили на карантин из-за контакта с инфицированными COVID-19. Например, в марте немецкий канцлер Ангела Меркель отправилась на самоизоляцию после того, как у сделавшего ей прививку врача обнаружили коронавирус. Две недели вынужденно просидел дома и председатель Европейского парламента Давид Сассоли после того, как вернулся из Италии. А в Британии на карантине успели побывать несколько членов кабинета министров, в частности министр по делам Шотландии Алистер Джек, у которого тогда проявились легкие симптомы COVID-19, и канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, чей родственник также начал проявлять легкие симптомы заболевания.

Подготовила Диана Ковалева

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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