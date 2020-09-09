Гробницу с короной и драгоценностями вскрыли в Южной Корее

В Южной Корее археологи завершили обследование небольшой гробницы возрастом около 1500 лет, в которой была обнаружена позолоченная корона, а также множество дорогих украшений.

Как сообщает The Korea Times, в гробнице был обнаружен полный комплект аксессуаров, начиная от короны из позолоченной бронзы и заканчивая позолоченными же туфлями. Все богатство находилось в усыпальнице в том же положении, в котором было оставлено полторы тысячи лет назад.

Гробница, о которой идет речь, была обнаружена в городке Кенджу, примерно в 371 километре к юго-востоку от Сеула. Она относится к эпохе могущественного царства Силла. Эта усыпальница является частью огромного комплекса королевских гробниц.

В ходе первоначальных раскопок в мае 2020 года археологи обнаружили в ней позолоченные туфли. Уже эта находка была названа крайне важной. Однако последующее исследование принесло еще большую удачу ученым. Им удалось найти полный набор предметов, с которыми был погребен человек. Это всего второй подобный случай в истории страны.

Позолоченная бронзовая корона имеет три древовидные ветви и два роговидных зубца. Ее внешняя часть украшена отверстиями в форме сердца, а также нефритовыми и золотыми шариками. Помимо нее, в усыпальнице были найдены золотые серьги, серебряные браслеты и серебряное кольцо, украшенный бусами нагрудник, ремни и браслеты. Один из браслетов, находившийся на правом запястье покойного, был украшен более чем 500 желтыми бусинами размером около одного миллиметра каждая.

Личность владельца гробницы пока установить не удалось. Он явно был аристократом, вероятнее всего, представителем королевской семьи. Рост этого человека исследователи оценили в 170 сантиметров, так как расстояние от середины короны до обуви составляет 176 сантиметров. Но пока даже с идентификацией пола возникли трудности.

"Это гробница небольшого размера, но у ее владельца имеется полный набор принадлежностей, - говорится в сообщении национального Управления культурного наследия. - Ожидается, что она будет принадлежать знатному или царственному человеку. Мы уже обнаружили много нового в ходе этого проекта и продолжаем изучение".