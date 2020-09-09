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09.09.2020 16:20
Рубрика: Общество

Гробницу с короной и драгоценностями вскрыли в Южной Корее

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Южной Корее археологи завершили обследование небольшой гробницы возрастом около 1500 лет, в которой была обнаружена позолоченная корона, а также множество дорогих украшений.

Фото: Дмитрий Раичев/ РГ
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Как сообщает The Korea Times, в гробнице был обнаружен полный комплект аксессуаров, начиная от короны из позолоченной бронзы и заканчивая позолоченными же туфлями. Все богатство находилось в усыпальнице в том же положении, в котором было оставлено полторы тысячи лет назад.

Гробница, о которой идет речь, была обнаружена в городке Кенджу, примерно в 371 километре к юго-востоку от Сеула. Она относится к эпохе могущественного царства Силла. Эта усыпальница является частью огромного комплекса королевских гробниц.

В ходе первоначальных раскопок в мае 2020 года археологи обнаружили в ней позолоченные туфли. Уже эта находка была названа крайне важной. Однако последующее исследование принесло еще большую удачу ученым. Им удалось найти полный набор предметов, с которыми был погребен человек. Это всего второй подобный случай в истории страны.

Позолоченная бронзовая корона имеет три древовидные ветви и два роговидных зубца. Ее внешняя часть украшена отверстиями в форме сердца, а также нефритовыми и золотыми шариками. Помимо нее, в усыпальнице были найдены золотые серьги, серебряные браслеты и серебряное кольцо, украшенный бусами нагрудник, ремни и браслеты. Один из браслетов, находившийся на правом запястье покойного, был украшен более чем 500 желтыми бусинами размером около одного миллиметра каждая.

Фото: Manx National Heritage
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Личность владельца гробницы пока установить не удалось. Он явно был аристократом, вероятнее всего, представителем королевской семьи. Рост этого человека исследователи оценили в 170 сантиметров, так как расстояние от середины короны до обуви составляет 176 сантиметров. Но пока даже с идентификацией пола возникли трудности.

"Это гробница небольшого размера, но у ее владельца имеется полный набор принадлежностей, - говорится в сообщении национального Управления культурного наследия. - Ожидается, что она будет принадлежать знатному или царственному человеку. Мы уже обнаружили много нового в ходе этого проекта и продолжаем изучение".

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