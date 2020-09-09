Идентифицировано найденное в Индии человекоподобное существо

Международная команда ученых идентифицировала останки существа возрастом 13 миллионов лет, найденного в Индии в 2015 году. Было установлено, что окаменелость принадлежит ранее неизвестному науке виду приматов.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, а краткий отчет о нем приведен на сайте Университета штата Аризона. Загадочная окаменелость была обнаружена на севере Индии в 2015 году. Это был моляр. У исследователей ушло пять лет на то, чтобы детально изучить его и установить видовую принадлежность.

"Мы сразу поняли, что это зуб примата, но он не был похож на зуб любого из приматов, ранее обнаруженных в этом районе, - сказал ведущий автор работы Кристофер Гилберт. - Судя по форме и размеру коренного зуба, наше первоначальное предположение заключалось в том, что он мог принадлежать предку гиббона. Но эта гипотеза выглядела слишком хорошо, чтобы быть правдой, учитывая, что летописи окаменелостей малых обезьян практически не существует".

Моляр был сфотографирован и отсканирован с помощью компьютерной томографии. Кроме того, ученые довольно долго и кропотливо сравнивали его с образцами зубов современных и вымерших обезьян, чтобы выявить важные элементы сходства и различия в анатомии.

"То, что мы обнаружили, было весьма убедительным и, несомненно, указывало на близкое родство этого зуба возрастом 13 миллионов лет с зубами гиббона, - говорит соавтор исследования Алехандра Ортис. - На данный момент у нас имеется только один зуб, а значит, нам нужно проявлять осторожность, ведь это уникальное открытие. Оно отодвигает летопись окаменелых предков гиббонов как минимум на пять миллионов лет назад и дает возможность заглянуть в самые ранние этапы их эволюции".

В результате исследовательская группа все-таки склонилась к своему первоначальному предположению о том, что ей удалось открыть ранее неизвестный вид обезьян, представляющий собой самого раннего из известных ископаемых предков гиббонов. Его возраст, около 13 миллионов лет, совпадает с возрастом хорошо известных науке ископаемых останков человекообразных обезьян. Это свидетельствует о том, что миграция различных видов приматов из Африки в Азию происходила примерно в одно и то же время и примерно по одним и тем же маршрутам.

"Я нашел биогеографический компонент действительно интересным, - признается другой соавтор исследования Крис Кампизано. - Сегодня гиббонов и орангутангов можно найти на Суматре и Борнео в Юго-Восточной Азии, а самые старые ископаемые обезьяны происходят из Африки. Теперь мы знаем, что предки гиббонов и орангутангов жили в одном месте в северной Индии 13 миллионов лет назад. Возможно, похожая история миграции произошла и в Азии".

Добавим, что новый вид получил название Kapi ramnagarensis. Причем он представляет собой первый за прошедшее столетие вновь открытый вид ископаемых обезьян, обнаруженный в местечке Рамнагар, известном богатой коллекцией окаменелостей.