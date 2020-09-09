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09.09.2020 20:46
Рубрика: Культура

Инесса Юрченко покидает "Ленфильм"

Текст: Сусанна Альперина, Наталья Лебедева
Киностудия "Ленфильм" вновь меняет руководителя. О своем уходе с поста вр.и.о. генерального директора сообщила сама Инесса Юрченко.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив "Ленфильма" за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность. В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты", - отмечает она.

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По ее словам, она понимала, что ее основной задачей была подготовка этих основополагающих документов, необходимых для развития Киностудии.

"Учитывая согласование документации Советом директоров "Ленфильма", считаю, что данная задача выполнена полностью. Хотела бы отдельно поблагодарить президента Российской Федерации за распоряжения, направленные на вывод киностудии из кризисного состояния, которые придали новый импульс усилиям по оздоровлению "Ленфильма". В разработке и согласовании документов активно принимали участие члены Совета директоров, Банк ВТБ, Росимущество, Министерство культуры и Министерство финансов Российской Федерации, которых я искренне благодарю за непрерывную поддержку, оказанную киностудии в этот непростой период", - говорится в официальном комментарии Инессы Юрченко.

Отдельно она поблагодарила представителей СМИ, которые не остались равнодушными к ситуации на киностудии, активно интересовались ее судьбой и освещали происходящее в своих изданиях.

Также она обращает внимание на то, что и творческая деятельность "Ленфильма" не прекращалась, даже в условиях ограничительных мер ввиду распространения коронавируса.

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"В целях возобновления основной функции "Ленфильма" - кинопроизводства, киностудией были подготовлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации и Фонд Кино на оказание частичной государственной поддержки в виде субсидий на создание фильмов. Ленфильм также провел собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом "Ленфильма" и креативной молодёжью Петербурга было открыто общественное пространство Kino Corner, которое посетили более 30 000 человек", - перечисляет она то, что было сделано.

И это далеко не все: на территории "Ленфильма" были проведены выступления известных артистов, концерты, спектакли, интерактивные игры, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое. А благодаря подарку от известных граффити-художников на стенах киностудии появились изображения героев советского кино и кадры из фильмов "Золотой Коллекции".

Незаметно для постороннего взгляда Юрченко провела генеральную уборку основных общественных зон киностудии, чтобы обеспечить полноценное функционирование студии.

Фото: iStock
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Инесса Юрченко считает выполненными все поставленные перед ней задачи и "полностью поддерживает" решение единственного акционера АО "Ленфильм", Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), о прекращении полномочий вр.и.о. генерального директора "Ленфильма".

"Безусловно, новому генеральному директору предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором киностудия находится уже многие годы. Однако, согласованная база основополагающих документов, возобновление творческой деятельности "Ленфильма" и ряд выполненных хозяйственный мероприятий формируют прочный фундамент для дальнейшего развития киностудии. Со своей стороны продолжу оказывать дальнейшую поддержку любимому нами "Ленфильму", - отметила она.

Уже стало известно, что новым руководителем "Ленфильма" станет Федор Щербаков, ранее занимавший пост гендиректора холдинга 1st MediaInvest.

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