Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины против коронавируса после того, как у одного из участников в Великобритании возникла неблагоприятная реакция. Напомним, что фирма разрабатывала вакцину совместно с Оксфордским университетом.

Как уточнили в компании, это "обычное дело", когда у испытуемого проявляется "необъяснимая болезнь" и тесты ставят на паузу, чтобы выяснить причину произошедшего. Как отмечает BBC, подобный инцидент происходит в работе Оксфордского университета и AstraZeneca уже второй раз с момента начала вакцинации первых добровольцев в апреле этого года.

Решение о возобновлении тестирования должно принять британское государственное Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. А до этого момента испытания приостановят во всех странах, где они проводятся, - в том числе в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР, а также Японии, где власти, в частности, потребовали от разработчиков сначала подтвердить, что вакцина безопасна для человека, прежде чем продолжить работу.

Напомним, что компания AstraZeneca является одной из нескольких зарубежных фармкомпаний, которые сейчас работают над вакциной от коронавируса. Фирма уже заключила договоры на поставки инъекций во многие страны мира, однако остановка испытаний может существенно отдалить момент, когда вакцина будет наконец готова к использованию.