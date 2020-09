Астрономы огласили итоги самого глобального поиска внеземного разума

Международная команда исследователей во главе с учеными Международного центра радиоастрономических исследований (The International Centre for Radio Astronomy Research, ICRAR) провела сканирование примерно 10 миллионов звездных систем и ни в одной из них не обнаружила признаков инопланетного разума.

Краткий отчет о глобальном исследовании опубликован на сайте ICRAR. Команда астрономов работала под руководством доктора Ченоа Трембле и профессора Стивена Тингея. Для сканирования был использован телескоп Murchison Widefield Array (MWA), находящийся в глубинке западной Австралии.

Сообщается, что это был самый глобальный поиск внеземных технологий за все время подобных исследований. На низких частотах был просканирован участок неба, который содержит не менее 10 миллионов звезд. Цель у ученых была только одна - поиск внеземных технологий.

MWA - это уникальный телескоп с чрезвычайно широким полем обзора, который позволяет одновременно наблюдать миллионы звезд. Свое внимание исследователи сосредоточили на участках вокруг созвездия Паруса. Однако наблюдения показали, что если в этой части Вселенной и существуют инопланетные цивилизации, то для нас они пока остаются неуловимыми.

"Телескоп искал мощные радиоизлучения на частотах, близких к FM-радиочастотам, которые могли бы указать на присутствие "разумного источника", - говорит доктор Трембле. - Эти возможные сигналы известны как "техносигнатуры". Мы наблюдали небо вокруг созвездия Паруса в течение 17 часов, сканируя участок более чем в 100 раз шире и глубже, чем когда-либо прежде. В полученном наборе данных мы не обнаружили техносигнатур - никаких признаков разумной жизни".

Профессор Тингей добавил, что хотя это и был самый широкий поиск, результаты его не шокировали. Он даже процитировал одного из героев книги "Автостопом по галактике", сказавшего, что "космос велик, действительно велик".

"Даже несмотря на то, что это было действительно большое исследование, объем пространства, который мы наблюдали, был эквивалентом попытки найти что-то в океанах Земли, - говорит Тингей. - Только это был бы поиск объема воды из бассейна на заднем дворе".

Кроме того, авторы исследования, напоминают, что мы даже не предполагаем, как возможные инопланетные цивилизации могут использовать свои технологии. Поэтому, по их мнению, поиск таких технологий следует вести разными способами.

Большие надежды, в частности, астрономы возлагают на инструмент следующего поколения - обсерваторию Square Kilometer Array (SKA). Она будет анализировать данные телескопов, расположенных в Австралии и Южной Африке.

"Из-за очень высокой чувствительности низкочастотный телескоп SKA, который построят в западной Австралии, будет способен обнаруживать радиосигналы от относительно близких планетных систем, - сказал профессор Тингей. - С помощью SKA мы сможем исследовать миллиарды звездных систем в поисках техносигнатур в астрономическом океане других миров".

Полностью исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.