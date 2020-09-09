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09.09.2020 17:10
Рубрика: Экономика

Кабмин поддержал упрощенную выдачу инвалидам средств реабилитации

Текст: Елена Манукиян

Правительство поддержало законопроект об упрощении выдачи технических средств реабилитации, который позволит получать их гражданам с инвалидностью по месту фактического проживания.

Об этом "РГ" сообщил один из его авторов депутат Госдумы Михаил Терентьев. Парламентарий пояснил, что в осеннюю сессию документ будет рассмотрен сразу в трех чтениях, принятие закона запланировано на начало следующего года.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Сейчас люди с инвалидностью получить ТСР могут только по месту своей прописки. Но очень часто им приходиться выезжать в другой город для прохождения лечения, например. Поэтому в законопроекте о выдаче ТСР мы исключили формулировку "по месту жительства"", - сказал Терентьев. Он подчеркнул, что механизм выдачи средств реабилитации к принятию закона разработает правительство.

Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 7 июля этого года. Терентьев также напомнил, что еще один законопроект о сроках использования технических средств реабилитации сейчас проходит общественное обсуждение. Документ разработан Минтрудом. В перечень ТСР в нём добавлены видеотелефоны с функцией навигации и видеосвязи и протез голени с модулем стопы с микропроцессорным управлением.

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