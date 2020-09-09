Экономическое положение регионов в первые шесть месяцев неотделимо от пандемии коронавируса - она и связанные с ней ограничения прошлись катком практически по всем важным показателям. Естественно, просели и реальные доходы населения. Скорее всего, к концу года негативную динамику по доходам удастся как минимум остановить - в этом могут помочь нацпроекты и наращивание государственных расходов.

Если не будет новых ограничений из-за пандемии, то доходы населения во II полугодии точно вырастут. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В первой половине года реальные доходы граждан в среднем по стране просели на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленных Росстатом основных показателях социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года, которые сегодня публикует "Российская газета".

Пандемия и ограничения - без выплат от государства и программ поддержки зарплат, а также индексации пенсий и увеличения пособий - привели бы сами по себе к куда большему снижению доходов, уверен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, они позволили "отбить" снижение зарплат в частном секторе и доходов от финансовых инструментов и предпринимательства. Относительно низкая инфляция (немногим выше 3% при постоянной цели Банка России вблизи 4%. - "РГ") также способствовала стабильности доходов, подчеркивает эксперт.

Сильнее всего в первом полугодии реальные доходы снизились в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах - на 5,4% и на 4,2% соответственно, следует из данных Росстата. Меньше всего уровень реальных доходов упал в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах - 0,8% и 1,1%.

По данным Росстата заметно, что регионы с высокой долей занятости в бюджетном секторе, либо получателями пенсий и пособий и низкими зарплатами в частном секторе, коронакризис затронул мало, говорит Табах.

Так, пенсии и пособия выросли, а субсидии и спецкредиты примерно в 2-3 МРОТ на человека или же пособия по безработице в один МРОТ смогли компенсировать падение доходов почти полностью, указывает аналитик.

Пандемия - без выплат от государства, программ поддержки зарплат и индексаций пенсий - привела бы к большему снижению реальных доходов

Поэтому назвать регионы, где был зафиксирован рост реальных доходов населения, "оазисами благополучия" достаточно сложно, подчеркивает управляющий директор группы рейтингов органов власти рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Так, среди тех, кто показал прирост к уровню 2019 года, - Тыва, Хакасия и Мордовия, чей уровень экономического развития достаточно низкий, отмечает он. Скорее всего, в их случае речь идет об эффекте низкой базы. Показатели же экономически успешной столичной агломерации и нефтяных провинций с высокими зарплатами оказались отрицательными (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа), говорит Пискунов. При этом на второе полугодие аналитики смотрят с гораздо большим оптимизмом. Падение реальных доходов год к году во II полугодии сохранится, но оно будет существенно меньшим, чем в I полугодии, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Это произойдет благодаря полному снятию или существенному ослаблению карантинных ограничений в регионах, а также приспособлению бизнеса к новым условиям работы, указывает он. По итогам 2020 года он прогнозирует снижение реальных доходов в среднем по России на 3%. Для ускорения восстановления доходов населения помимо снятия ограничений понадобятся продолжение помощи бизнесу и восстановление мировой экономики в целом, что повысит спрос на российскую экспортную продукцию, добавляет Тихомиров.

Рост доходов населения во втором полугодии неизбежен, так как показатели I полугодия оказались низкими именно из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, соглашается Пискунов. Так, динамика зарплат, согласно Росстату, уже в июне этого года была положительной (по сравнению с июнем 2019 года) - в среднем по стране прирост составил 6%, напоминает эксперт. Если не будет новых ограничений из-за коронавируса во II полугодии, то вполне вероятно, что такая динамика сохранится, рассчитывает Пискунов.

Реальных вариантов заметного ускорения динамики реальных доходов населения не так много - в первую очередь это восстановление экономики и создание новых рабочих мест, либо увеличение пособий, уже заложенное Посланием президента, констатирует Табах.

Те или иные варианты "раздачи денег" - самые быстрые меры, но пущенные на самотек они вряд ли станут эффективными, подчеркивает эксперт. Поэтому, по его мнению, необходимо форсировать создание "социального казначейства", которое предусмотрено общенациональным планом восстановления экономики, разработанным в конце весны. Предполагается, что оно должно исполнять функции по предоставлению мер социальной поддержки, которые установлены на разных уровнях власти - федеральном, региональном и муниципальном. Оно должно стать и системой, повышающей адресность и эффективность мер социальной поддержки.

По словам Табаха, нацпроекты создадут рабочие места для реализации и базу для развития экономики, однако всех проблем они решить не смогут. В этом смысле коррекция налоговой политики и рост государственных расходов могли бы иметь самый быстрый эффект, считает он.

Реальных вариантов заметного ускорения роста доходов населения не так много. Фото: Юлия Пыхалова/ "Комсомольская Правда"

Тем временем

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Медведев отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств. "Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения", - пояснил он на онлайн-совещании о реализации социальных инициатив партии.

Нацпроекты создадут рабочие места для реализации и базу для развития экономики, но не смогут решить всех проблем

Минимальный гарантированный или базовый доход - это выплата определенной суммы всем гражданам страны без всяких условий. "Идея базового дохода начала обсуждаться в связи с необходимостью компенсировать гражданам риски потери работы и снижения уровня зарплаты. Причина - сокращение занятости в результате автоматизации и роботизации", - полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Также гарантированный доход, по мнению эксперта, может выражаться в виде набора определенных социальных услуг от государства. "Например, можно законодательно ввести положение, по которому независимо от доходов семьи все дети имеют право на стандарт образовательных услуг, включающий бесплатное предоставление трехразового питания, бесплатные дополнительные образовательные услуги по отдельным предметам, услуги продленного дня, бесплатное обеспечение письменными принадлежностями, школьной формой. Высшее образование должно быть также бесплатным. Кроме того, в понятие безусловного базового дохода должны входить и бесплатные услуги по культурному и физическому образованию", - считает Сафонов.

Подготовили Айсель Герейханова, Ольга Игнатова