В первой половине года реальные доходы граждан в среднем по стране просели на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленных Росстатом основных показателях социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года, которые сегодня публикует "Российская газета".
Пандемия и ограничения - без выплат от государства и программ поддержки зарплат, а также индексации пенсий и увеличения пособий - привели бы сами по себе к куда большему снижению доходов, уверен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, они позволили "отбить" снижение зарплат в частном секторе и доходов от финансовых инструментов и предпринимательства. Относительно низкая инфляция (немногим выше 3% при постоянной цели Банка России вблизи 4%. - "РГ") также способствовала стабильности доходов, подчеркивает эксперт.
Сильнее всего в первом полугодии реальные доходы снизились в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах - на 5,4% и на 4,2% соответственно, следует из данных Росстата. Меньше всего уровень реальных доходов упал в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах - 0,8% и 1,1%.
По данным Росстата заметно, что регионы с высокой долей занятости в бюджетном секторе, либо получателями пенсий и пособий и низкими зарплатами в частном секторе, коронакризис затронул мало, говорит Табах.
Так, пенсии и пособия выросли, а субсидии и спецкредиты примерно в 2-3 МРОТ на человека или же пособия по безработице в один МРОТ смогли компенсировать падение доходов почти полностью, указывает аналитик.
Поэтому назвать регионы, где был зафиксирован рост реальных доходов населения, "оазисами благополучия" достаточно сложно, подчеркивает управляющий директор группы рейтингов органов власти рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.
Так, среди тех, кто показал прирост к уровню 2019 года, - Тыва, Хакасия и Мордовия, чей уровень экономического развития достаточно низкий, отмечает он. Скорее всего, в их случае речь идет об эффекте низкой базы. Показатели же экономически успешной столичной агломерации и нефтяных провинций с высокими зарплатами оказались отрицательными (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа), говорит Пискунов. При этом на второе полугодие аналитики смотрят с гораздо большим оптимизмом. Падение реальных доходов год к году во II полугодии сохранится, но оно будет существенно меньшим, чем в I полугодии, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Это произойдет благодаря полному снятию или существенному ослаблению карантинных ограничений в регионах, а также приспособлению бизнеса к новым условиям работы, указывает он. По итогам 2020 года он прогнозирует снижение реальных доходов в среднем по России на 3%. Для ускорения восстановления доходов населения помимо снятия ограничений понадобятся продолжение помощи бизнесу и восстановление мировой экономики в целом, что повысит спрос на российскую экспортную продукцию, добавляет Тихомиров.
Рост доходов населения во втором полугодии неизбежен, так как показатели I полугодия оказались низкими именно из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, соглашается Пискунов. Так, динамика зарплат, согласно Росстату, уже в июне этого года была положительной (по сравнению с июнем 2019 года) - в среднем по стране прирост составил 6%, напоминает эксперт. Если не будет новых ограничений из-за коронавируса во II полугодии, то вполне вероятно, что такая динамика сохранится, рассчитывает Пискунов.
Реальных вариантов заметного ускорения динамики реальных доходов населения не так много - в первую очередь это восстановление экономики и создание новых рабочих мест, либо увеличение пособий, уже заложенное Посланием президента, констатирует Табах.
Те или иные варианты "раздачи денег" - самые быстрые меры, но пущенные на самотек они вряд ли станут эффективными, подчеркивает эксперт. Поэтому, по его мнению, необходимо форсировать создание "социального казначейства", которое предусмотрено общенациональным планом восстановления экономики, разработанным в конце весны. Предполагается, что оно должно исполнять функции по предоставлению мер социальной поддержки, которые установлены на разных уровнях власти - федеральном, региональном и муниципальном. Оно должно стать и системой, повышающей адресность и эффективность мер социальной поддержки.
По словам Табаха, нацпроекты создадут рабочие места для реализации и базу для развития экономики, однако всех проблем они решить не смогут. В этом смысле коррекция налоговой политики и рост государственных расходов могли бы иметь самый быстрый эффект, считает он.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.
Медведев отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств. "Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения", - пояснил он на онлайн-совещании о реализации социальных инициатив партии.
Минимальный гарантированный или базовый доход - это выплата определенной суммы всем гражданам страны без всяких условий. "Идея базового дохода начала обсуждаться в связи с необходимостью компенсировать гражданам риски потери работы и снижения уровня зарплаты. Причина - сокращение занятости в результате автоматизации и роботизации", - полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Также гарантированный доход, по мнению эксперта, может выражаться в виде набора определенных социальных услуг от государства. "Например, можно законодательно ввести положение, по которому независимо от доходов семьи все дети имеют право на стандарт образовательных услуг, включающий бесплатное предоставление трехразового питания, бесплатные дополнительные образовательные услуги по отдельным предметам, услуги продленного дня, бесплатное обеспечение письменными принадлежностями, школьной формой. Высшее образование должно быть также бесплатным. Кроме того, в понятие безусловного базового дохода должны входить и бесплатные услуги по культурному и физическому образованию", - считает Сафонов.
Подготовили Айсель Герейханова, Ольга Игнатова
Цены подхватили вирус
Пандемия начала оказывать значимое влияние на цены в феврале, когда перебои в поставках импорта привели к локальным дефицитам. Больше подорожало продовольствие на Дальнем Востоке, в том числе из-за приостановки поставок из Китая.
Неодинаковым в разных регионах было влияние ослабления рубля в марте. Менее значительным и более поздним оно оказалось во многих северных и удаленных субъектах РФ, где цены с запозданием реагируют на изменения валютного курса из‑за более длинных сроков доставки продукции из‑за рубежа.
В апреле, когда в магазинах возник ажиотаж, цены в регионах зависели от конкуренции на рынке розничной торговли. Менее всего цены выросли в Москве и Московской области, где конкуренция в рознице наиболее высока.
Значительный вклад в региональные различия в апреле-июле вносили цены на авиабилеты, которые особенно быстро менялись на фоне падения пассажиропотока. Наибольшим их вклад как в замедление, так и в увеличение инфляции было в удаленных северных, сибирских и дальневосточных регионах.
В июне общестрановое ускорение продовольственной инфляции (под влиянием эффекта низкой базы в динамике цен на плодоовощную продукцию) наиболее сильно проявилось на юге России и Северном Кавказе. В июле-августе в ряде южных регионов влияние на цены продовольствия оказала неблагоприятная для урожая погода.
Неравномерность ослабления карантинных мер также оказывала свое влияние на региональные различия. По мере снятия ограничений отмечалось оживление спроса и рост цен на отдельные непродовольственные товары и услуги. К началу сентября наиболее строгие ограничения сохранялись во многих регионах Сибири, тогда как в большинстве южных регионов к полноценной работе возвращаются все предприятия торговли и сферы услуг.
В июне-июле, когда быстро смягчались противоэпидемические ограничения, восстанавливался темп роста цен на моторное топливо, но с заметными региональными различиями. Раньше и сильнее оно проявилось в регионах с преобладанием местных небольших сетей АЗС (Крым, Севастополь, Северный Кавказ), которые быстрее реагируют на изменение биржевых цен.
В июле-августе вклад в региональные различия внесли цены на санаторно-оздоровительные услуги в центральных и южных регионах, а также цены на услуги гостиниц в регионах Северо-Запада на фоне сезона отпусков при закрытых границах.
Наконец, в большинстве регионов июльское повышение тарифов было ниже запланированного уровня или же были "заморожены" платежи на один или несколько видов коммунальных услуг. В основном это наблюдалось в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.
Трудоспособное население понесло потери
Как подчеркнули в Минздраве, рост смертности среди населения в период пандемии связан не только с самой инфекцией, но и декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний. Во многих случаях процесс определения точной причины смерти продолжается и может занять длительное время. То есть статистические данные по случаям летальности от коронавируса могут в дальнейшем измениться в худшую сторону.
В Институте социально-политических исследований РАН пояснили, что "дополнительные" смерти в апреле и мае отмечались в регионах старта пандемии - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В июне и июле это были уже и другие территории России, но прирост там был меньше. "По итогам года количество смертей от коронавируса увеличится, но не многократно, скорее всего, на 5-10%. При этом максимальные потери ожидаются в мегаполисах, - говорит директор Института, член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев. - С учетом спада рождаемости в целом население России за 2020 год сократится. Для страны это негативный тренд, но он начался еще с 2016 года, после периода относительной стабилизации в 2013-2015 годах". Такие демографические тенденции, считает Рязанцев, можно назвать второй волной депопуляции в России. "Безусловно, страна понесет потери населения в трудоспособном возрасте, сократится численность молодежи, обострится проблема старения", - подытожил он.
Низкие показатели рождаемости наблюдаются на большей части территории России. В Институте социально-политических исследований РАН это связывают с сокращением числа женщин фертильного возраста и смещением первых родов к более позднему периоду. По данным Росстата, в первой половине года зарегистрировано 811 тысяч новорожденных, что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Меньше всего детей родилось в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях, а также республике Мордовия. Стабильно высокие показатели по числу новорожденных ежегодно демонстрируют Тыва, Ингушетия, Дагестан, много детей рождаются в Ненецком АО и Чеченской Республике. В этих пяти регионах также наблюдается низкий уровень смертности и как следствие - положительный естественный прирост населения. В целом по стране отмечается тенденция снижения младенческой смертности.
Пандемия также повлияла на миграционные процессы, особенно заметно сократился приток населения в Центральный федеральный округ. За первое полугодие из одной только столицы уехало больше граждан, чем она приняла в прошлом году. Населения поубавилось и в ряде других регионов. Например, в Санкт-Петербурге, Красноярском, Пермском, Приморском краях, Томской, Смоленской областях.
Цены держатся за каждый метр
Значительно выросли объемы новостроек в Магаданской области (в 2,6 раза) и Ненецком АО (в 2,15 раза). Впрочем, такой скачок объясняется незначительными масштабами строительства - за 6 месяцев в этих регионах введено всего 4,6 и 12,1 тысячи кв. м соответственно. Заметно, но также с низкой базы, увеличилось число новостроек в Амурской области, Марий Эл и Костромской области. На 50-70% снизилось количество введенных за полгода домов в Мурманской области, Еврейской АО, в Крыму, Ингушетии и Ивановской области.
Лидеры по вводу жилья - Московская область (2,57 млн кв. м), Москва (2,2 млн кв. м), Краснодарский край (1,9 млн), Татарстан (1,4 млн) и Башкортостан (1,07 млн).
Снижение объемов ввода стало результатом ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, восстановление темпов сдачи жилья ожидается в ближайшие два-три месяца, считают в ДОМ.РФ. По итогам 2020 года в компании прогнозируют ввод около 40 млн кв. м многоквартирных домов (в 2019 г. - 43,5 млн кв. м), а общий объем ввода жилья - около 75-80 млн кв. м жилья (в 2019 г. - 82 млн кв. м).
"Борьба с пандемией и снижение цены на нефть напрямую отразились на доходах населения и, соответственно, спросе на недвижимость. Падение спроса вызвало перенос сроков ввода объектов крупными и средними девелоперами (около 1/6 от общего объема строящегося жилья)", - говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. По итогам года объемы ввода жилья будут ниже прошлогодних на 15%, считает он. Однако это позволит сбалансировать соотношение предложения и спроса, что поддержит цены на недвижимость. При этом около 70 мелких застройщиков к началу осени обанкротились, отмечает Диваков, и это количество может вырасти после отмены моратория на банкротство по инициативе кредиторов в ноябре. Если плавное восстановление экономики продолжится, спрос на первичную жилую недвижимость будет расти в пределах 3-5% в год, а объемы строительства - на 2-3% в год, ожидают в НКР.
Показатели строительной отрасли демонстрируют достаточную устойчивость, считает гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. Индекс выполненных работ в категории "строительство" остался почти неизменным. Объем введенного в эксплуатацию жилья снижается, но это связано, в основном, с общим трендом на снижение девелоперской активности из-за реформирования системы использования средств дольщиков. По итогам 2020 года можно ожидать снижения объемов ввода жилья на 13-15%, в 2021 году - еще на 15-18%, отмечает эксперт.
Цены на новостройки, по данным Росстата, с декабря 2019 года по июль 2020-го выросли на 4,1%. Цены на вторичном рынке поднялись не так существенно - в среднем на 1,6%. Между тем, спрос на вторичное жилье растет, отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома: каждая седьмая сделка совершается с инвестиционной целью. Спрос увеличивается за счет ипотечников, которые спешат воспользоваться выгодными ставками, и людей, которые при рекордно низких ставках по банковским вкладам, ищут альтернативные способы сохранения сбережений. Росту цен способствует "вымывание" с рынка наиболее бюджетных и ликвидных лотов. К концу года цены на "вторичку" могут подняться на 15%, считает Шлома.
Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики:
- Очевидно, что снижение объемов строительства на 11,4% за полугодие связано с пандемией коронавирусной инфекции. И хотя не все стройки останавливались, строительство замедлялось хотя бы потому, что многие специалисты среднего звена, подсобные рабочие - граждане ближнего и дальнего зарубежья, они уехали на родину или не смогли приехать в Россию.
К концу года, если не будет новых чрезвычайных ситуаций глобального масштаба, ситуация в строительстве выровняется. Этому способствуют меры господдержки отрасли. Должен произойти небольшой рост объемов ввода жилья примерно до уровня прошлого года.
Доходы региональных бюджетов не успели за расходами
Агрегированный дефицит региональных бюджетов за первые шесть месяцев 2020 года составил 213,7 млрд рублей, следует из статистики Росстата, основанной на данных Федерального казначейства. Основной причиной формирования дефицитов стал опережающий рост расходов по сравнению с ростом доходов субъектов РФ. Совокупный дефицит дефицитных бюджетов составил 387 млрд рублей, профицит профицитных составил 174 млрд рублей.
Совокупные доходы сократились относительно уровня I полугодия 2019 года у 17 регионов. При этом по итогам I полугодия 2020 года в 48 регионах расходы превысили величину доходов. Для сравнения, по итогам I полугодия 2019 года только в 27 субъектах сложился дефицит консолидированного бюджета. По сравнению с дефицитом за I полугодие этого года, в I полугодии 2019-го сложился совокупный профицит всех консолидированных региональных бюджетов в размере 696 млрд руб.
Основной предпосылкой возникновения дефицита в этом году можно назвать торможение экономики, вызванное последствиями пандемии коронавируса, говорит аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. "Самоизоляция, простой ряда предприятий и общее снижение экономической активности населения привели к снижению доходов в ряде субъектов. При этом власти регионов были вынуждены предпринимать действия для борьбы с эпидемией и сохранения местной экономики, то есть наращивать расходы", - подчеркивает он.
По словам Цыпкина, в этом году федеральные бюджетные трансферты оказали значимую помощь властям на местах. В I полугодии объем безвозмездных поступлений в консолидированных бюджетах регионов увеличился на 510 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг 1,46 трлн рублей. Самый значительный прирост в абсолютных значениях безвозмездных поступлений получили Московская область, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Якутия.
В ситуации, когда внешние ценовые шоки наложились на внутренний спад экономической активности, вызванный пандемией, удар пришелся также по тем субъектам, которые не отличаются высокой волатильностью доходов, рассказывает Цыпкин. Так, по итогам I полугодия в 68 регионах налоговые и неналоговые доходы сократились. Совокупное снижение ННД консолидированных бюджетов составило около 379 млрд рублей, отмечает аналитик. Наиболее существенные в абсолютном выражении (более 20 млрд рублей) потери получили Москва (-87 млрд рублей), Татарстан (-32 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-30 млрд рублей), Тюменская область (-25 млрд рублей), Санкт-Петербург (-20 млрд рублей) и Кузбасс (-20 млрд рублей).
Крупные города-субъекты понесли потери доходов как из-за снижения поступлений налога на прибыль, так и вследствие общего снижения экономической активности населения, проживающего в них, - ведь здесь сконцентрирован значительный объем таких услуг, как предоставление питания, туризм, развлечения - все те сферы, которые не могли работать в пандемию, рассказывает Цыпкин. Добывающие же регионы понесли потери ввиду изменения конъюнктуры на топливно-энергетических рынках.
По итогам I полугодия наблюдается снижение налоговых поступлений к тому же периоду годом ранее. Поступления по налогу на прибыль сократились в 65 регионах, совокупный объем недополученных средств консолидированных бюджетов регионов по этому налогу относительно прошлого года составил 249 млрд рублей, говорит Цыпкин. При этом в 22 регионах налог на прибыль сократился на треть и более. В восьми субъектах поступления по налогу на прибыль снизились более чем на 50% (Тыва, Хакасия, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Астраханская область, Татарстан, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ). Поступления от НДФЛ снизились в 42 регионах, совокупно - на 2,6 млрд рублей. Максимальное снижение по этому виду налога относительно I полугодия 2019 года показал Дагестан (-17% по консолидированному бюджету), отмечает Цыпкин.
По итогам I полугодия совокупный долг регионов и муниципалитетов не показал значительного роста, констатирует аналитик. Совокупный прирост составил порядка 16 млрд рублей. Москва, на которую приходится 160 млрд рублей дефицита I полугодия, финансировала его за счет остатков, добавляет эксперт.
Заметное снижение показал объем банковских кредитов (-189 млрд рублей). Банковские займы были рефинансированы за счет бюджетных кредитов, которые регионы отдадут до конца года. В связи с этим совокупный объем бюджетных кредитов вырос на 168 млрд рублей. Также вырос объем облигационных займов (43 млрд рублей с начала года), в первую очередь за счет займов субъектов, говорит Цыпкин.
Завод работает, а магазин закрылся
"Крупная промышленность, которая дает работу каждому пятому трудящемуся россиянину, оказалась наименее подверженной общему спаду, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Да и меры государственной поддержки здесь более ощутимы. Соответственно, ситуация в промышленных центрах, таких как Урал, оказалась сравнительно благоприятной. А на Северном Кавказе, где ведущую роль играют торговля, сфера услуг и сельское хозяйство, динамика хуже". Максимальный уровень безработицы в Ингушетии - 30,1%, наименьший в Тюмени - 3,6%.
Заявленная работодателями потребность в новых сотрудниках в первом квартале в целом по стране сократилась на 3,9% к 2019-му. Этот показатель стал самым неоднородным. Например, в Курской области он вырос на 12,3%, в Мурманской - на 36,1%, Пензенской - на 24,5%. Скорее всего, эти экстремумы связаны не с реальной экономической ситуаций на местах, а с административными причинами, полагает Остапкович. Но фоне пандемии Роструд активизировал работу и, скорее всего, в этих регионах оказались наиболее деятельные сотрудники служб занятости, собравшие заявки от местных компаний.
"Я полагаю, безработица будет расти и дальше, пока экономика за счет восстановительного роста не вернется на уровень 2019 года, а это перспектива начала 2022 года, - говорит Остапкович. - В нынешнем уровне в 6,3% безработицы ничего страшного нет. Но если к учитываемым статистикой безработным прибавить тех, кто находится в административных отпусках и трудится в режиме укороченных смен, - то есть посчитать не по головам, а по отработанному времени, - реальный показатель безработицы может оказаться около 10%".
Добыча не смогла оказаться полезной
Положение в отдельных субъектах определялось структурой их экономик и жесткостью карантинных ограничений. Рост в промпроизводстве наблюдался только в двух федеральных округах: Центральном и Северо-Кавказском.
"Накопленной в первом квартале 2020 года положительной динамики было достаточно для того, чтобы даже такой крупнейший мегаполис как Москва по итогам полугодия увеличил промышленное производство на 1,5%, - отмечает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. - И это несмотря на достаточно жесткие условия карантина, которые были введены с начала апреля".
Согласно данным Росстата, лидером роста промышленного производства стране стала Тюменская область (без автономных округов +28,6% по отношению к первому полугодию 2019 года). В ЦФО лидером стала Тульская область (+26,3%), что, отмечает эксперт, косвенно свидетельствует о том, что карантинные ограничения для ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса были не столь жесткими.
Наибольший спад промышленного производства произошел в Севастополе (минус 23%), Калининграде (минус 10,7%), Приморском крае (минус 9,7%).
Сибирский федеральный округ может быть признанным наиболее пострадавшим от последствий пандемии: там всего три региона (Республика Алтай, Республика Хакасия и Иркутская область) показали положительную динамику. В этом же федеральном округе наблюдается наибольший спад строительной деятельности (минус 15,7%).
Но поскольку первый квартал был практически не затронут пандемией и кризисом на нефтяном рынке, показатели регионов за полугодие оказались не столь плохими. Агропромышленный комплекс в наименьшей степени пострадал от пандемии, сельхозпроизводители работали в обычном режиме. В частности, только в двух из восьми федеральных округов отмечался спад в сельхозпроизводстве, а в целом агропромышленный комплекс за полугодие вырос на 3%, говорит Александр Широв.
В этом году статистику по промпроизводству заметно "перекосило", говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Речь в первую очередь идет об обрабатывающих отраслях, так как вынужденный карантин резко негативно повлиял на объем потребительского спроса. "Многие предприятия были вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства - некоторым пришлось переходить на неполный рабочий график, отправлять часть сотрудников в вынужденные отпуска и так далее", - напоминает Алексей Коренев.
Второй значимый фактор - сокращение добычи нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Россия с мая по август снизила объемы добычи нефти (без газового конденсата) до 8,5 млн баррелей в сутки. То есть примерно на 2 млн баррелей в сутки. Естественно, в нефтедобывающих регионах объем промпроизводства заметно упал, указывает Коренев.
Но так как добыча полезных ископаемых в первом квартале росла, то кризис на нефтяном рынке не в полной степени отражен в динамике промышленного производства нефтедобывающих регионов. Тем не менее в Ханты-Мансийском АО спад производства составил 4,9%, а в Ямало-Ненецком АО - 2,9%, подчеркивает Александр Широв.
Еще одним фактором, оказавшим влияние на основные показатели, экономисты называют, заметное сокращение в период действия карантинных ограничений активности малых и средних предприятий (МСП).
В совокупности суммарное влияние такого большого количества факторов привело к тому, что в этом году показатели промышленного производства в отдельных краях, республиках и областях существенно "ушли" от средненаблюдаемых. В дальнейшем ситуация начнет возвращаться в привычное русло, уверен Алексей Коренев.