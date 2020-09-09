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09.09.2020 17:49
Рубрика: Экономика

Завод работает, а магазин закрылся

Текст: Алексей Дуэль
Безработица на уровне 6%, годовой рост официально вставших на учет в службах занятости в 3,7 раза - таковы основные итоги рынка труда за первые шесть месяцев 2020 года. Коронакризис прошелся по всем регионам, отраслям и профессиям. Однако его воздействие не везде проявилось одинаково.
Итоги полугодия: безработица в регионах выросла, но не везде одинаково. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Крупная промышленность, которая дает работу каждому пятому трудящемуся россиянину, оказалась наименее подверженной общему спаду, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Да и меры государственной поддержки здесь более ощутимы. Соответственно, ситуация в промышленных центрах, таких как Урал, оказалась сравнительно благоприятной. А на Северном Кавказе, где ведущую роль играют торговля, сфера услуг и сельское хозяйство, динамика хуже". Максимальный уровень безработицы в Ингушетии - 30,1%, наименьший в Тюмени - 3,6%.

Службы занятости начнут искать вакансии для безработных по всей стране

Заявленная работодателями потребность в новых сотрудниках в первом квартале в целом по стране сократилась на 3,9% к 2019-му. Этот показатель стал самым неоднородным. Например, в Курской области он вырос на 12,3%, в Мурманской - на 36,1%, Пензенской - на 24,5%. Скорее всего, эти экстремумы связаны не с реальной экономической ситуаций на местах, а с административными причинами, полагает Остапкович. Но фоне пандемии Роструд активизировал работу и, скорее всего, в этих регионах оказались наиболее деятельные сотрудники служб занятости, собравшие заявки от местных компаний.

"Я полагаю, безработица будет расти и дальше, пока экономика за счет восстановительного роста не вернется на уровень 2019 года, а это перспектива начала 2022 года, - говорит Остапкович. - В нынешнем уровне в 6,3% безработицы ничего страшного нет. Но если к учитываемым статистикой безработным прибавить тех, кто находится в административных отпусках и трудится в режиме укороченных смен, - то есть посчитать не по головам, а по отработанному времени, - реальный показатель безработицы может оказаться около 10%".

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