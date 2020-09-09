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09.09.2020 17:41
Рубрика: Экономика

Цены подхватили вирус

Текст: Игорь Зубков
Различия в темпах роста цен в разных регионах в 2020 году оказались менее выраженными, чем в предыдущие годы. За первое полугодие разброс значений колебался от 4,7% в Коми до 1,6% в Якутии. Коронакризис наложил неповторимый отпечаток на причины, по которым в одних регионах цены растут быстрее, а в других - медленнее. О немонетарных факторах инфляции в этом году "РГ" рассказали в Банке России.

Пандемия начала оказывать значимое влияние на цены в феврале, когда перебои в поставках импорта привели к локальным дефицитам. Больше подорожало продовольствие на Дальнем Востоке, в том числе из-за приостановки поставок из Китая.

В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции

В апреле, когда в магазинах возник ажиотаж, цены в регионах зависели от конкуренции на рынке розничной торговли. Менее всего цены выросли в Москве и Московской области, где конкуренция в рознице наиболее высока.

Значительный вклад в региональные различия в апреле-июле вносили цены на авиабилеты, которые особенно быстро менялись на фоне падения пассажиропотока. Наибольшим их вклад как в замедление, так и в увеличение инфляции было в удаленных северных, сибирских и дальневосточных регионах.

В июне общестрановое ускорение продовольственной инфляции (под влиянием эффекта низкой базы в динамике цен на плодоовощную продукцию) наиболее сильно проявилось на юге России и Северном Кавказе. В июле-августе в ряде южных регионов влияние на цены продовольствия оказала неблагоприятная для урожая погода.

В регионах, где раньше начали сниматься карантинные ограничения, быстрее росли цены на услуги и непродовольственные товары

Неравномерность ослабления карантинных мер также оказывала свое влияние на региональные различия. По мере снятия ограничений отмечалось оживление спроса и рост цен на отдельные непродовольственные товары и услуги. К началу сентября наиболее строгие ограничения сохранялись во многих регионах Сибири, тогда как в большинстве южных регионов к полноценной работе возвращаются все предприятия торговли и сферы услуг.

В июле-августе вклад в региональные различия внесли цены на санаторно-оздоровительные услуги в центральных и южных регионах, а также цены на услуги гостиниц в регионах Северо-Запада на фоне сезона отпусков при закрытых границах.

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