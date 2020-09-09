По количеству ежедневных заражений коронавирусом и общему уровню заболеваемости самыми неблагополучными странами остаются США, Бразилия и Индия, следует из статистики, представляемой Университетом Джонcа Хопкинса.

Так что выезд в эти страны россиянам, очевидно, в ближайшее время не светит.

Рекордное количество новых заболевших также за последние дни выявили на Украине, в Ираке и в Аргентине. Что касается стран, с которыми Россия открыла авиасообщение, здесь картина такая. Турция остается на 18-м месте в общем перечне стран по общему числу заразившихся, ежедневно тут заболевает около 1,5 тысячи человек.

В ОАЭ, куда также открыли авиаперелеты - около 600 заболевших ежедневно, а в Египте - только 150, хотя по общему количеству заболевших Египет опережает Эмираты почти в 1,5 раза (около 100 и 70 тысяч заразившихся соответственно).