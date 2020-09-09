Промпроизводство в первом полугодии подкосило сокращение спроса из-за карантина и добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако в целом сокращение выпуска в промышленности (на 3,5%) оказалось менее драматичным, чем ожидалось в апреле - мае, в разгар пандемии.

Положение в отдельных субъектах определялось структурой их экономик и жесткостью карантинных ограничений. Рост в промпроизводстве наблюдался только в двух федеральных округах: Центральном и Северо-Кавказском.

"Накопленной в первом квартале 2020 года положительной динамики было достаточно для того, чтобы даже такой крупнейший мегаполис как Москва по итогам полугодия увеличил промышленное производство на 1,5%, - отмечает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. - И это несмотря на достаточно жесткие условия карантина, которые были введены с начала апреля".

Согласно данным Росстата, лидером роста промышленного производства стране стала Тюменская область (без автономных округов +28,6% по отношению к первому полугодию 2019 года). В ЦФО лидером стала Тульская область (+26,3%), что, отмечает эксперт, косвенно свидетельствует о том, что карантинные ограничения для ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса были не столь жесткими.

Наибольший спад промышленного производства произошел в Севастополе (минус 23%), Калининграде (минус 10,7%), Приморском крае (минус 9,7%).

Сибирский федеральный округ может быть признанным наиболее пострадавшим от последствий пандемии: там всего три региона (Республика Алтай, Республика Хакасия и Иркутская область) показали положительную динамику. В этом же федеральном округе наблюдается наибольший спад строительной деятельности (минус 15,7%).

28,6 процента оставил рост промышленного производства в Тюменской области без автономных округов (с ними - минус 1,4%). Реальным лидером стала Тульская область (+26,3%)

Но поскольку первый квартал был практически не затронут пандемией и кризисом на нефтяном рынке, показатели регионов за полугодие оказались не столь плохими. Агропромышленный комплекс в наименьшей степени пострадал от пандемии, сельхозпроизводители работали в обычном режиме. В частности, только в двух из восьми федеральных округов отмечался спад в сельхозпроизводстве, а в целом агропромышленный комплекс за полугодие вырос на 3%, говорит Александр Широв.

В этом году статистику по промпроизводству заметно "перекосило", говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Речь в первую очередь идет об обрабатывающих отраслях, так как вынужденный карантин резко негативно повлиял на объем потребительского спроса. "Многие предприятия были вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства - некоторым пришлось переходить на неполный рабочий график, отправлять часть сотрудников в вынужденные отпуска и так далее", - напоминает Алексей Коренев.

Сокращение выпуска в промышленности (на 3,5%) оказалось менее драматичным, чем ожидалось в апреле - мае, в разгар пандемии

Второй значимый фактор - сокращение добычи нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Россия с мая по август снизила объемы добычи нефти (без газового конденсата) до 8,5 млн баррелей в сутки. То есть примерно на 2 млн баррелей в сутки. Естественно, в нефтедобывающих регионах объем промпроизводства заметно упал, указывает Коренев.

Но так как добыча полезных ископаемых в первом квартале росла, то кризис на нефтяном рынке не в полной степени отражен в динамике промышленного производства нефтедобывающих регионов. Тем не менее в Ханты-Мансийском АО спад производства составил 4,9%, а в Ямало-Ненецком АО - 2,9%, подчеркивает Александр Широв.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на основные показатели, экономисты называют, заметное сокращение в период действия карантинных ограничений активности малых и средних предприятий (МСП).

В совокупности суммарное влияние такого большого количества факторов привело к тому, что в этом году показатели промышленного производства в отдельных краях, республиках и областях существенно "ушли" от средненаблюдаемых. В дальнейшем ситуация начнет возвращаться в привычное русло, уверен Алексей Коренев.