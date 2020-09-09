Несмотря на все сложности этого лета, ни одна союзная образовательная программа не была свернута

Это лето для российских и белорусских абитуриентов выдалось сложным. Пандемия коронавируса и непростая политическая ситуация в Беларуси наложили свои отпечатки. Однако, невзирая на все сложности, ни одна союзная образовательная программа не была свернута. Белорусы и россияне и в этом году воспользовались правом поступать в любое учебное заведение Союзного государства, в том числе и на бюджетной основе. Как прошла вступительная кампания в вузы, какие направления оказались в топе, оценили репортеры "СОЮЗа".

В нынешнем году конкурс на бюджетные места в МГУ доходил до сорока человек на место. Антон Новодережкин/ТАСС

Один магистр - два диплома

Несмотря на пандемию коронавируса, прошел очередной набор на уникальную российско-белорусскую магистерскую программу "История белорусской диаспоры". Программа реализуется историческими факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусского госуниверситета. Ценность программы состоит в том, что выпускники по окончании обучения получат сразу магистерские дипломы двух ведущих университетов России и Беларуси.

Как рассказала "СОЮЗу" руководитель лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Оксана Солопова, и в России, и в Беларуси летом 2020 года результативно прошли все конкурсные вступительные испытания.

"У нас второй год проходил набор в эту магистратуру, поступили лучшие, - отметила Оксана Солопова. - Некоторые - по результатам универсиады, остальные - по результатам вступительных испытаний. Совместная российско-белорусская магистерская программа "История белорусской диаспоры" рассчитана на два года. И новички, и второкурсники уже приступили к обучению. Их ждет много интересного. Разработкой учебных планов занимались историки двух университетов: будут и лекции, и спецкурсы, и семинары, и практико-ориентированные курсы. Ребята будут изучать исторические особенности развития диаспор, их современное состояние, место и роль белорусской диаспоры в мире, специфику миграционных процессов, традиционные культуры этнических общностей, религиозные традиции, опыт межнационального взаимодействия народов Беларуси и России, национальную политику стран ближнего зарубежья, Европы и Америки, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений, взаимоотношения государства и диаспор и многое другое. Наши выпускники получат теоретическую базу, навыки исследовательской и научной работы, опыт выступлений и практического применения полученных знаний".

По словам Оксаны Солоповой, в этом учебном году пройдет первая защита магистерских диссертаций, над ними студенты работают под руководством ведущих ученых исторических факультетов МГУ и БГУ.

Этим летом прошел набор на уникальную российско-белорусскую программу магистратуры

С роботами на "ты"

Еще один уникальный образовательный проект - Белорусско-Российский университет в Могилеве. В этом единственном пока союзном вузе абитуриенты могут выбрать учебу как по белорусским образовательным стандартам - сдав ЦТ, так и по российским - по результатам ЦТ и ЕГЭ. По окончании обучения по российским образовательным стандартам выпускники получат диплом российского образца, а по белорусским - белорусского образца.

Как рассказал "СОЮЗу" ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Кашпар, вступительная кампания прошла результативно. На бюджетное и платное отделения поступило более 500 человек. Самые популярные специальности связаны с IT-направлением. Минимальный проходной балл на IT-специальности по белорусским стандартам в среднем составил 296 баллов. Также в топе экономические специальности, здесь проходной балл равен 326.

"Самые популярные специальности по российским стандартам: "Инноватика", "Программная инженерия", "Мехатроника" и "Робототехника". На бюджетные места по этим специальностям поступили более десяти россиян и порядка 150 белорусов, - уточнил Александр Кашпар. - Это ребята, которые приехали не только из соседних регионов, таких как Смоленская, Брянская и Псковская области, но и из Нижневартовска, Ставропольского края, Костромской, Тюменской, Калужской и Ивановской областей". Учеба в университете уже началась.

В этом году в союзном вузе появились новые специальности: "Зарубежное регионоведение" и "Производство изделий на основе трехмерных технологий". Как отметили в университете, трехмерные технологии - настоящее и будущее науки. Для подготовки таких специалистов создана учебная база по последнему слову техники. Самые современные лаборатории с уникальным оборудованием разместились в новом учебно-лабораторном корпусе. Он построен при поддержке президента Беларуси и оснащен с привлечением средств бюджета Союзного государства.

На факультете международных отношений Белорусского университета самый высокий проходной балл был на специальность "Международное право"

Каждому свое место

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, в российские вузы в этом году поступило более миллиона студентов - на все уровни и формы обучения. Более половины из них- на бюджетные места. Наибольшей популярностью пользовались три группы специальностей. Первая - направления, связанные с информационными технологиями. Вторая - педагогические и образовательные специальности. Третья - здравоохранение и медицинские науки.

По-прежнему в топе "Юриспруденция", "Экономика", "Международные отношения", "Филология", "Лингвистика", "Менеджмент", "Дизайн"... Среди гуманитарных направлений отмечался высокий спрос на специальности, связанные с работой в СМИ. Кстати, первокурсницей факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Как отмечают в Минобрнауки России, в этом году, согласно предварительным данным, более чем в половине вузов средний балл ЕГЭ значительно вырос. Поэтому конкурс на популярные направления оказался очень высоким: в самых престижных вузах средний балл по каждому из предметов составлял от 95 до 100. Например, в МГУ им. М.В. Ломоносова на новый факультет космических исследований на одно место претендовали сразу 40 человек.

Нешуточная конкуренция была и за бюджетные места в медвузах. Так, в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени академика И.П. Павлова конкурс на специальность "Педиатрия" составил 425 человек на место.

В Беларуси прием документов на первую ступень высшего образования завершили 42 государственных учреждения и восемь частных учреждений. Для получения высшего образования за счет бюджетных средств были зачислены 26,3 тысячи человек. Чуть меньше будут учиться платно - 25,1 тысячи. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович перечисляет наиболее востребованные специальности:

- В Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники рекордные баллы отмечены у абитуриентов, поступающих на "Экономику электронного бизнеса" (396) и "Программное обеспечение информационных технологий" (394). Максимальный балл у абитуриентов, подавших заявления в Белорусский национальный технический университет, составил 388. В числе наиболее популярных оказались "Маркетинг", "Архитектура", "Программное обеспечение информационных технологий", а также "Экономика и организация производства (приборостроение)" и "Автосервис".

На факультете международных отношений БГУ самый высокий проходной балл (386) на специальность "Международное право". Традиционно в топ, как и в России, попали все медицинские специальности. Например, чтобы поступить в БГМУ на "Стоматологию", нужно было получить не менее 383 баллов.

В числе специальностей, на которые также был самый высокий конкурс: "Дизайн" в БГУ -12 человек на место, "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" в БГУИР - 7 человек на место, "Экономика и управление на предприятии" в БГТУ - 5 человек на место, "Психология" в Белорусском государственном педагогическом университете - 4 человека на место.

Наименее востребованными по-прежнему остаются сельхозспециальности. По отдельным объявлялся даже дополнительный набор на бюджет. Прием на заочную форму планируется возобновить в ноябре.

В БГУ отмечают, что учебный процесс будет проходить в классическом очном формате и с использованием образовательного портала Moodle. Информационно-коммуникационные технологии сегодня применяются в более чем двух тысячах учебных программах университета. По словам ректора Андрея Короля, речь идет не о копировании готовой информации, а о создании новых методологических, содержательных и технологических подходов. Например, "Педагогической мастерской онлайн-обучения", которая уже работает в вузе. Нынче, к слову, университет встречает более 5000 первокурсников, в том числе граждан России. 44 из них, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, смогли воспользоваться своим правом поступать в вуз наравне с белорусскими абитуриентами: на конкурсной основе путем сдачи Централизованного тестирования.

В Министерстве образования отмечают, что у россиян еще есть возможность стать студентами в Беларуси. Правда, уже на платной основе по результатам собеседования. Набор продолжается до 15 октября.