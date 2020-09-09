Как семейное увлечение помогло витебчанке открыть собственный книжный магазин

Специальность у Аллы Спиридоновой - социальный педагог-психолог. Окончила Витебский госуниверситет, работала в банке. Лет десять назад ушла в декрет и увлеклась домашним театром теней, чтобы развлекать дочку Ульяну и ее подруг.

Однажды однокурсница предложила выступить со спектаклем в детском центре развития. Для постановки выбрали сказку "Груффало" английской писательницы Джулии Дональдсон. Но вот незадача - не смогли найти книгу ни в интернете, ни в торговых точках! Тогда впервые подумала: а ведь это наша ниша! Спустя время Алла с мужем открыли магазин детской книги под названием "Абажурчик".

Магазин - это павильон в одном из витебских торговых центров, где замечательно уживаются стеллажи с книгами, вязаные куклы, мягкое кресло и, конечно же, лампа под разноцветным абажуром.

- Решение открыть магазин было авантюрным, - признается Алла. - Бумажные книги продаются слабо. Место расположения - на пятом этаже торгового центра - мы выбрали исходя из невысокой арендной платы. Но и толпы покупателей здесь не ходят. Несмотря на проблемы, нам нравится то, чем мы занимаемся. Нравится пробуждать у малышей и их родителей интерес к хорошей литературе, нравится видеть горящие детские глаза, когда мы что-то мастерим, устраиваем театральные постановки или публичные чтения. Бывало, у нас на 23 квадратных метрах до 30 ребятишек собирались!

Чтобы сделать ремонт в павильоне и поставить первые три стеллажа с книгами, потребовалось более двух тысяч долларов. Деньги взяли из семейного бюджета, одолжили у родственников и друзей. Первые книги покупали в России. Сегодня "Абажурчик" напрямую сотрудничает с такими солидными российскими и белорусскими издательствами, как "Эксмо", "Росмэн", "Самокат", "Розовый жираф", "Компас гид", "Кнiгазбор", "Янушкевiч", "Коска"...

В магазине Спиридоновой можно найти как тоненькие раскраски за 70 копеек, так и энциклопедические серии типа "Деревьев" или "Музея человеческого тела" за 60-65 белорусских рублей:

- Самые дорогие, пожалуй, книги ручной работы от ремесленника, развивающие тактильные навыки и мелкую моторику годовалых малышей: от 70 до 120 рублей. Если же говорить о содержании, нам хочется воспитать думающего читателя. Чаще всего покупатели просят книги, которые помогли бы ребенку. Взрослым прежде всего я рекомендую читать самим.

Продавать креативную литературу "Абажурчику" помогают социальные сети. Не забывают в магазине и о театрализованных рекламных акциях. Это, по мнению Аллы Спиридоновой, всегда стопроцентное попадание:

- Мы ставили "Огромного Крокодила" по Роальду Далю. Сейчас готовим театрализованные чтения для взрослых по книге алеутских преданий "Кит плывет на север". Организуя родительские фестивали в Витебске, приглашаем местные кукольные театры "Ляльку" и "Ухтышку". Кроме того, в гости к нам приезжали "Душегреи" с Соловецких островов и наша землячка Светлана Бень с труппой "Картонка".

Когда зрителей собирается слишком много, из магазина, говорит Алла, приходится перемещаться в танцевальную школу, расположенную по соседству:

- Наше помещение должно быть более просторным, многофункциональным. Мы ищем такое. Чтобы магазин меньше походил на торговый павильон, а больше на семейный клуб, где можно попить чаю с Алисой из Страны чудес или отметить день рождения с Муми-троллем, у нас - тысячи идей!

Одна из них родилась во время пандемии. Это онлайн-обсуждения в интернете любимых авторов: Барто, Чуковского, Остера… Есть задумка начать полноценную интернет-торговлю. Ведь в "Абажурчике" встречаются раритеты, вызывающие интерес не только у витебских читателей. Например, "Ребятишкина книжка", "Королевские считалки", выходившие около десяти лет назад. Или довоенные репринтные издания Введенского, Хармса.

Дочери Аллы - десятилетняя Ульяна и семилетняя Вера - во всем помогают маме. В театральных постановках участвуют, фото для Instagram делают, покупателей консультируют… Кстати, улыбается Алла, если Вера говорит посетителям, что читала ту или иную книжку, ее, как правило, покупают не раздумывая.

Арифметика "Абажурчика"

На ремонт торгового павильона и покупку первой партии товара потребовалось более двух тысяч долларов. Ежемесячные расходы на аренду и коммунальные услуги составляют около 350 белорусских рублей. Единая ставка налога - 70 рублей. Сейчас в магазине находится партия товара от различных издательств на три тысячи рублей. Среднестатистический покупатель тратит в "Абажурчике" 15 рублей. Ежедневный доход магазина - 300 рублей. Что же касается театра теней, то он денег не приносит.