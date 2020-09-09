Фото: БЕЛТА

Медиация

Зачем при разводе медиатор?

"Совместная жизнь с супругой не сложилась. Когда мы обратились с заявлением о расторжении брака по месту ее жительства в Могилеве, нам предложили вначале встретиться с медиатором. Зачем это нужно? Василий Новик, Орел".

В Беларуси вступили в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные Законом от 18 декабря 2019 года "Об изменении законов", сообщили в Министерстве юстиции.

Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводятся понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.

Этот подход, рассказали в Минюсте Беларуси, уже апробирован в 2017-2018 годах по пилотному проекту в загсах Минска и подтвердил свою эффективность. Изменения позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей.

Транспорт

Как в Минске расплатиться за проезд с помощью смартфона?

"В прошлом году мы с семьей отдыхали в Беловежской пуще, несколько дней посвятили Бресту. Понравилось, что оплатить проезд в общественном транспорте города можно было с помощью смартфона. Через месяц еду в командировку в Минск, хотел узнать, может, и в столице внедрен такой метод оплаты? Дмитрий Чоркин, Ростов-на-Дону".

Оплатить проезд смартфоном можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Сервис TIX внедрил Беларусбанк совместно с компанией "Системные технологии" и предприятием "Минсктранс". Сегодня он доступен в салонах всех 2,5 тысячи единиц подвижного состава Минска.

Преимущества технологии - надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за одну поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени. Для пользования сервисом пассажиру необходимо скачать приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках. Оплатить проезд можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает.

Музей

Какие экспозиции можно увидеть в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны?

"В прошлом году в составе экскурсионной группы, приезжавшей на празднование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, я посетила музей Великой Отечественной войны в Минске. Очень понравились здание музея, экспозиция. Не хватило только времени, чтобы все осмотреть. Скоро снова буду в белорусской столице и хочу самостоятельно посетить музей. Посоветуйте, на что обратить особое внимание. Мария Савруцкая, Волгоград".

Как сообщили в музее, до 1 ноября будет работать временная экспозиция "Победный сорок пятый: от Берлина до Нанкина". Она посвящена 75-летию окончания Второй мировой войны. Выставка создана на основе фондовых материалов музея, среди разделов экспозиции - "Берлинская операция", "Встреча на Эльбе", "Парад Победы", "Маньчжурская операция". В сентябре в музее состоится презентация издания "Полководцы Великой Победы: операция "Багратион". Альбом в биографических очерках рассказывает о жизни и боевых подвигах выдающихся военачальников: Ивана Баграмяна, Константина Рокоссовского, Ивана Черняховского и Георгия Захарова. Книга проиллюстрирована личными фотографиями полководцев, фронтовыми снимками, документами эпохи.

Претензия

Как урегулировать спорную ситуацию с интернет-магазином?

"Третий месяц работаю в Витебске, куда был командирован своей компанией. Купил через интернет электробритву, которая спустя неделю начала барахлить. Позвонил по телефону, чтобы вернуть некачественный товар, на который, кстати, есть гарантия - пообещали перезвонить, но спустя неделю воз и ныне там. Что делать в такой ситуации? Кирилл Куницкий, Пенза".

Как объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, прежде всего надо обратиться к продавцу. Предпочтительнее по электронной почте.

Если продавец никак не реагирует на ваши заявления и претензии, то следует обратиться в местный исполнительно-распорядительный орган.

По указу № 498 жалобы, обращения должны рассматриваться на местах, то есть в местных органах власти. Например, в администрации того района, на территории которого зарегистрирован интернет-продавец, или же того, где проживает потребитель. Если продавец не пошел навстречу и требование не удовлетворил, вопрос может быть решен в судебном порядке.