Храните ли вы семейные традиции вкусной еды?

На традиционной неделе белорусской кухни все те, кто ожидает увидеть в меню лишь пресловутые драники и "чарку со шкваркой", рискуют испытать гастрономический шок. Гостям предложат десятки уникальных блюд с ароматом истории, которые украшали некогда столы белорусов - простых селян, князей, шляхтичей. Мы спросили у наших читателей: а на вашем столе есть блюда, приготовленные по "бабушкиному" рецепту?

Зоя Гусева, пенсионерка, Дзержинск:

- Курица, фаршированная блинами. Ее еще моя бабушка готовила в печи. А потом моя мама. Теперь, когда гости собираются за столом, и я готовлю.

Людмила Артеменко, фермер, Ейск:

- По бабушкиному рецепту готовлю необыкновенно вкусное сало. Те, кто пробовал, сравнивают его с шоколадом или пирожным. Однажды мой шпик даже передали российским космонавтам на МКС - какое-то время одним из моих сотрудников был брат Олега Кононенко, российского космонавта, который в 2008 году был в составе экспедиции на МКС и провел там 198 суток.

Артем Силкин, директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск":

- Из наших семейных рецептов - это куличи, пасха, пирожки с капустой, печенье с изюмом, соус бешамель и так далее. В детстве, когда что-то такое готовилось, всегда подчеркивалось: "это соус бешамель по рецепту немецкой прабабушки", "это сухарики бабушки Лены", "это кулич, как пекла петербургская прабабушка". Конечно, такие рецепты создают ощущение связи с родом.

Алексей Смирнов, инженер-электрик, Красноярск:

- За кушанья по "бабушкиным" рецептам у нас отвечает жена. Она из сибирской татарской деревни, так что эчпочмаки и кыстыбый с детства готовить умеет. А я сам вырос с дедушкой и бабушкой-инвалидом, которая на кухне у плиты стоять не могла. И за кухню у нас отвечал дед - бывший металлург. Деликатес от деда назывался "Пир студента". Мойву обваливаешь в сухарях, жаришь и заливаешь яйцами. Подавать с вареной картошкой, можно вчерашней. Я иногда своим детям это готовлю - они в восторге.

Елена Ясюкевич, многодетная мама, Минск:

- Этим летом ездили всей семьей погостить у моего папы в деревушке под Несвижем. Он угощал нас мочанкой, приготовленной в печи. Сыну очень понравилось это блюдо с блинами. А мужу - с драниками. Для него, городского жителя, съездить в деревню, как в ресторан сходить.

Екатерина Лаврова, врач-гинеколог, Санкт-Петербург:

- От моей бабушки Златы, а ей в свое время от ее родных перешло несколько семейных рецептов. Среди них - пирожки "Лавровские", потому что мы - Лавровы.

Елена Соснина, заведующая Голдовской участковой больницей:

- Из бабушкиных рецептов - фаршированные помидоры. Это летний вариант. А зимний - фаршированный картофель. Подается со сметаной. Из какой кухни эти блюда, не знаю. Бабушка жила в деревне на границе с Литвой. Но в нашей семье их до сих пор готовят и очень любят.