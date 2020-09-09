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Рубрика: Экономика

Какие вложения россиян оказались более прибыльными после пандемии

Текст: Георгий Панин
Мировые финансовые кризисы неизбежно ведут к росту заинтересованности людей в сбережении собственных средств. Уже традиционной стала мысль о том, что в кризис проще всего заработать денег. И нельзя сказать, что это в корне неверно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Александр Игнатов, эксперт отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал какие финансовые инструменты, которые можно использовать для приумножения своих сбережений, стали более надежными и прибыльными после пандемии:

Фото: iStock
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- После событий в марте-апреле 2020 года участники рынка создали новый интересный прецедент в инвестиционной деятельности.

С одной стороны, глобальные инвесторы почти полностью отказались от накопления средств в валюте США, что очень хорошо видно по котировкам на рынке, где все основные мировые валюты укрепились против американского доллара. С другой стороны, активность на рыке акций указывает, что глобально рынки верят в экономику США.

При этом все меньше людей готовы покупать отдельные акции компаний, так как их цена сейчас очень высока, а шанс выбрать бумагу, которая не окажется заложником мировых событий, не так-то просто. Мало кто мог представить, что бумаги одной из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники окажутся слабее, чем акции компании, занимающейся продажей бассейнов. Поэтому максимальный приток инвестиций произошел в акции не через прямые сделки, а через различные биржевые инвестиционные фонды - ETF.

В целом, ETF - это расширенная версия классического паевого инвестиционного фонда (ПИФ), разница лишь в том, что вы можете его купить и продать на бирже как акцию, в любой момент времени, а не ждать оговоренное время.

Так, благодаря росту цен на золото, особым спросом стал пользоваться фонд, инвестирующий в золотодобывающие компании (тикер на бирже GDX). Его цена выросла на 150% с минимума в марте, а с начала 2020 года прирост составляет более 43%.

Отличительной чертой большинства ETF является их невысокая стоимость. Что позволяет даже небольшим частным инвесторам покупать данный инструмент. Так, например, купив в начале года на 100 тысяч рублей 55 бумаг этого фонда, вы могли получить сегодня до 72% прибыли (с учетом курсовой разницы валютной вары USD/RUB). Более чем приятный результат.

Фото: iStock
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Другим важным инструментом в период пандемии стало само золото, про рост актива убежища не писали только ленивые, а его цена достигала более чем 2 тысяч долларов США за тройскую унцию, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов.

Главный минус золота, как не странно - это его цена. Вы не можете купить себе часть тройской унции, однако через металлические счета в российских банках вы можете себе позволить вкладывать даже небольшие суммы средств. Также у вас есть альтернатива в виде серебра. Купив на 100 тысяч рублей серебра в начале года можно было получить до 80% прибыли.

Ну и самый интересный, и самый неожиданный, на мой взгляд, бенефициар оптимизма от кризиса - криптовалюта. Исследование Bank of America показало, что молодые инвесторы, в возрасте до 35 лет, предпочли золоту - криптовалюту.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Так Intotheblock.com сообщает, что объем обмена биткоинов на крипто кошельках вырос до уровня ралли 2017 года. Но, говоря про доходность, она может очень сильно варьироваться: от 20% до более чем 100%. Так, например, Ripple против доллара США вырос на 51%, а цена одного токена сегодня всего 29 центов.

Что бы я точно не стал сейчас использовать - это банковские вклады и попытки заработать на спекуляции отдельными акциями. Очень опасным инструментом в текущий момент времени является и нефть, которая уже давно стала инструментом политической спекуляции, а не

В целом за 100 тысяч рублей можно создать инвестиционный портфель, в котором можно сбалансировать равными долями драгоценные металлы, криптовалюту и несколько ETF-фондов и его доходность будет варьироваться от 15% до 25% годовых в долларах США.

Экономика Финансы

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