Контролировать СРО в энергетике будет Ростехнадзор

Полномочия по государственному контролю за саморегулирующимися организациями в области энергетического обследования и ведение госреестра таких организаций будет передано из Минэкономразвития России в Ростехнадзор. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в министерстве, сообщает пресс-служба ведомства.

"Инициатива возникла в рамках проводимой в настоящее время реформы контрольно-надзорной деятельности, - объяснили в Минэкономразвития. - Основной смысл предлагаемого решения заключается в том, что функции по контролю (надзору) не являются основными для федеральных министерств (осуществляются ими в исключительных случаях), но вместе с тем, являются основными для федеральных служб".

В ведомстве считают, что такой маневр полномочиями соотносится с логикой и основными положениями Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти".

"Разделение функций по установлению обязательных требований для контролируемых СРО и функции по контролю (надзору) за соблюдением данных требований между двумя независимыми ведомствами позволит наилучшим образом сохранить баланс интересов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также оптимизировать деятельность наших ведомств в соответствии с основным функционалом", - отметил замминистра экономического развития Илья Торосов.