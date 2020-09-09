КультурныйTikTok приглашает на виртуальные экскурсии по российским музеям

Совершить виртуальную прогулку по залам российских музеев и узнать интересные факты о самых необычных экспонатах теперь можно и в TikTok. Популярная молодежная платформа совместно с "Культура.РФ" запускает серию виртуальных экскурсий по постоянным экспозициям классических музеев и выставкам современного искусства. Первыми участниками станут Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Мультимедиа Арт Музей в Москве, а отправиться в виртуальное путешествие можно будет уже в эту субботу,12 сентября.

Как пояснили в пресс-службе платформы, к новым онлайн-экскурсиям можно будет присоединиться по средам и субботам.

"В этом году мы впервые провели акцию "Ночь музеев" в TikTok и были приятно удивлены: мы получили огромный отклик от аудитории, большое количество просмотров и невероятную вовлеченность, - рассказывает директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков. - Мы решили, что раз контент с экскурсиями интересен аудитории, стоит придумать что-то похожее на постоянной основе".

Первым участником кампании #КультурныйTikTok станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. 12, 16, 19 и 23 сентября гиды музея расскажут о моде и аксессуарах эпохи XIX-XX века, знаменитых ювелирных шедевров Фаберже и уникальных предметах их драгоценных камней.

26 сентября свои виртуальные двери откроет столичный Мультимедиа Арт Музей. Пользователей ждет экскурсия по выставке American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна. Узнать больше о французском коллекционере, меценате и основателе парижского арт-центра Maison Rouge Антуане де Гальбере можно будет 30 сентября. Также в планах экскурсии по выставке российского фотографа Игоря Мухина и экспозиции "Город теней" Алексея Титаренко.

У проекта #КультурныйTikTok 10 сентября открывается своя страница на портале "Культура.РФ", где можно будет найти расписание ближайших экскурсий. Сам виртуальные туры будут проходить в официальном аккаунте "Культура.РФ".