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09.09.2020 20:58
Рубрика: Спорт

С Пановым не пропадем

Легендарный центровой стал генменеджером сборной
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Один из самых титулованных российских баскетболистов, дважды серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Евролиги, 12-кратный чемпион страны Сергей Панов назначен на пост генерального менеджера отечественной сборной.

Еще три года назад президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко говорил о том, что видит на должности генменеджера национальной команды "абсолютно баскетбольного человека". И вот идея президента нашла свое воплощение.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Вообще, несмотря на то что приход спортсменов на важные административные посты - тренд нашего времени, к таким кадровым решениям нередко относятся со скепсисом. Понятно, что атлет как никто знает, в чем нуждаются бывшие коллеги, но у него, каким бы выдающимся он ни был, зачастую элементарно не хватает опыта управленца для решения тех или иных проблем. Сергей Юрьевич в этом плане оптимальная кандидатура. Пан, как уважительно называли центрового партнеры, еще в пору игроком выделялся фундаментальным подходом ко всему. И никто не удивился, что по завершении карьеры он успешно реализовал себя на административном поприще, успев поработать и генменеджером клуба "Нижний Новгород" и министром спорта Нижегородской области. При нем "Нижний" дебютировал в баскетбольной элите и впервые сыграл в Евролиге. А сколько игроков нынешней сборной прошло через клуб при Панове... К слову, уходить из "Нижнего Новгорода" новый генменеджер национальной команды не собирается. "Игроки же совмещают клуб со сборной".

- Я давно присматривался к кандидатуре Сергея Юрьевича, - признался Кириленко. - Это одно из ведущих руководящих действующих лиц в российском баскетболе. Считаю очень важным, когда у генерального менеджера команды, помимо организаторских способностей, есть большой спортивный авторитет. А авторитет Сергея Юрьевича в баскетбольном плане неоспорим. И он, безусловно, привнесет его в раздевалку. Плюс велика будет его роль в серьезном обновлении сборной.

Кириленко: Баскетбольный авторитет Панова - неоспорим

- Очень приятно и интересно будет вернуться в "кухню" национальной команды в новой роли, - с воодушевлением отреагировал на свое назначение сам Панов. - Уверен, легко найдем взаимопонимание с Сергеем Базаревичем, с которым давно знакомы. Надеюсь, что сможем совместными усилиями создать боевую, благоприятную атмосферу для участия в сборной страны лучших игроков. И вернуть победные традиции российского баскетбола, существовавшие и во времена нашего поколения, и в конце нулевых - начале 2010-х. Начнем работу с переговоров с клубами, чтобы определить принципы, на которых игроки будут приезжать в сборную.

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