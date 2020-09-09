Закон Магаданской области от 9 сентября 2020 года № 2523-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Магаданской областной Думой 7 сентября 2020 года

Статья 1

Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 16 667 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







