Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Маркировка питьевой упакованной воды, которая производится и завозится в Россию, может стать обязательной уже в 2021 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С 1 апреля 2020 года был запущен эксперимент по маркировке упакованной воды и продлится до 1 марта следующего года. Участие в нем является добровольным. "Мы рассчитываем в 2021 году включить данную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке", - сказал Мантуров, напомнив, что эксперимент по маркировке воды был запущен по инициативе Совета Федерации.

Его участники должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки "Честный знак" и перейти на электронный документооборот. На каждую единицу товара наносится код Data Matrix. С помощью такого кода удается прослеживать весь путь воды - от изготовителя до покупателя. Таким образом, удастся обеспечить контроль на всей цепочке поставок и снизить долю "серого" рынка. По разным оценкам доля контрафакта на российском рынке питьевой бутилированной воды может составлять до 60%.

Сегодня в эксперименте по маркировке упакованной воды - более 350 участников рынка, по данным оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Совместно с производителями вырабатываются наиболее оптимальные решения, а с другими участниками оборота - передача сведений в систему "Честный знак". Маркировка означает прослеживаемость товара от производителя до покупателя, то есть поэкземлярный учет. Это исключает возможность вброса нелегальной, неучтенной продукции в оборот, то есть сокращает теневой оборот", - прокомментировал "РГ" заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Проверить легальность товара покупатели сегодня могут самостоятельно - при помощи приложения "Честный знак", скачанного на мобильное устройство. После сканирования уникального кода Data Matrix открывается доступ ко всей актуальной информации, включая сведения о производителе, сроке годности продукции.