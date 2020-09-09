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09.09.2020 11:20
Рубрика: В мире

Между КНР и Австралией разгорелся скандал из-за журналистов

Текст: Владимир Шилов

Некогда нормальные отношения между Китаем и Австралией на этой неделе резко обострились под воздействием так называемого "журналистского скандала", пишет The Guardian.

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По данным газеты, сотрудники австралийских спецслужб провели серию обысков у работающих в Сиднее и Канберре китайских журналистов, конфисковав служебные компьютеры и мобильные телефоны. При этом против представителей СМИ так и не было выдвинуто никаких конкретных обвинений. Сообщается, что инцидент произошел еще в июне, однако известно о нем стало только сегодня.

История имела продолжение на этой неделе: австралийская телерадиовещательная корпорация ABC и газета Australian Financial Review в унисон приняли решение эвакуировать своих корреспондентов из Пекина и Шанхая. Издание The Sydney Morning Herald сообщает, что их экстренное возвращение на родину обусловлено давлением со стороны властей Поднебесной.

По данным наблюдателей, надеяться на скорую нормализацию отношений между двумя странами пока не приходится. В последнее время китайских граждан все чаще голословно обвиняют в шпионаже в Австралии. Напомним, в прошлом году правительство Австралии заподозрило КНР в использовании совместных исследовательских проектов в качестве инструмента для получения доступа к двойным технологиям назначения.

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