МИД: Против РФ развернута очередная кампания мобилизации санкционных настроений

Против России развернули очередную "массированную дезинформационную кампанию", пытаясь "мобилизовать санкционные настроения". Такую оценку в МИД РФ дали демаршу государств "Группы семи" по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, подчеркнув, что эти действия свидетельствует: именно санкции, а не забота о его здоровье являются "основной задачей" тех, кто озвучивает нападки на Россию.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва "настойчиво добивается от германской стороны предоставления данных медицинского обследования", включая информацию о результатах биохимических исследований. Соответствующий запрос был направлен Генпрокуратурой РФ еще 27 августа, но в Берлине "так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать".

"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего, - пояснили в МИД России. - При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает". Кроме того, российские медики со своей стороны "предлагают наладить плотный диалог" с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся данных по этой теме, но "германская сторона тормозит и этот процесс".