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09.09.2020 18:33
Рубрика: В мире

МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла

Текст: Ольга Онежская

Российский МИД обсудил с немецким послом в Москве Гезой Андреасом фон Гайром обвинения и ультиматумы со стороны Берлина в адрес Москвы. Об этом говорится в тексте официального комментария ведомства.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что посол ФРГ был вызван в МИД РФ 9 сентября​​​ и пробыл в стенах ведомства порядка двух часов.

"Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А. Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - заявили в МИД.

Как следует из текста комментария, ведомство также вновь потребовало от немецкой стороны незамедлительно предоставить предметный и развернутый ответ на официальный запрос российской Генеральной прокуратуры с включением в него всех медицинских данных, в том числе биоматериалов, результатов экспертиз и проб анализов, чтобы специалисты могли комплексно их изучить и проверить.

На Смоленской площади заявили послу, что отсутствие всех перечисленных материалов будет расцениваться как отказ Берлина "установить истину в рамках объективного расследования". А все прошлые и дальнейшие действия ФРГ касаемо российского блогера будут трактоваться как грубая враждебная провокация против России, "чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации".

Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на немецкие власти и их союзников по НАТО и ЕС, отметили в ведомстве.

В мире Европа Германия Правительство МИД

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