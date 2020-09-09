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09.09.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

Минэнерго поможет следствию по делу замминистра Тихонова

Текст: Алексей Дуэль

Министерство энергетики намерено оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Ведомство готово предоставить все необходимые документы, говорится в сообщении Минэнерго.

Фото: iStock
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Как ранее заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, дело расследуется Главным следственным управлением ведомства по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищенные чиновниками деньги были выделены государством ФГБУ "Российское энергетическое агентство" - структуре Минэнерго России. На эти средства госучреждение должно было создать специализированную информационную систему.

Фигурантами дела, помимо Анатолия Тихонова, стали еще три человека. Им всем уже предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция - десять лет лишения свободы). Следствие намерено в ближайшее время обратиться в Басманный суд с ходатайствами об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Минэнерго

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