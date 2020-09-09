Минэнерго поможет следствию по делу замминистра Тихонова

Министерство энергетики намерено оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Ведомство готово предоставить все необходимые документы, говорится в сообщении Минэнерго.

Как ранее заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, дело расследуется Главным следственным управлением ведомства по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищенные чиновниками деньги были выделены государством ФГБУ "Российское энергетическое агентство" - структуре Минэнерго России. На эти средства госучреждение должно было создать специализированную информационную систему.

Фигурантами дела, помимо Анатолия Тихонова, стали еще три человека. Им всем уже предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция - десять лет лишения свободы). Следствие намерено в ближайшее время обратиться в Басманный суд с ходатайствами об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.