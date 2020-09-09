Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко положительно оценил подготовленный Минюстом России проект закона о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ. Инициатива вводит наказание за помехи адвокатам в их работе, а также в целом усиливает позиции защиты в процессе.

Например, предлагается указать, что защитник вправе осуществлять аудио- и видеозапись следственного действия. Неважно, допрос, очная ставка, следственный эксперимент. Во всех этих случаях защитник сможет вести свою параллельную запись. При этом следствие со своей стороны будет обязано включать аудио или видеозапись при допросах и очных ставках. Сегодня такого жесткого правила нет, захочет следователь - включит, не захочет - не включит.

Еще новация: для стороны защиты предусматриваются возможности знакомиться с документами, составляемыми по результатам не только следственных, но и иных процессуальных действий. Адвокаты смогут получать заверенные копии и описи материалов дела, в том числе в ходе предварительного расследования.

Также предлагается дополнить УК статьей 294.1 "Воспрепятствование законной деятельности адвоката". Согласно данной норме уголовная ответственность устанавливается за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда.

"Мы будем поддерживать предложенные нормы, направленные на укрепление позиции адвокатуры в уголовном процессе", - сказал Юрий Пилипенко.

Он напомнил, что это вторая удачная попытка внести в законодательство поправки, нацеленные на укрепление российской адвокатуры, ее прав и обязанностей, а как следствие - прав граждан.

"Первая удачная попытка предпринималась три-четыре года назад и закончилась принятием закона. Но тогда адвокатское сообщество обратило внимание, что не все желаемое было учтено и многое вовсе не нашло своего отражения в тех поправках, - отметил президент ФПА. - Дискуссия продолжилась. Все эти годы адвокаты и ученые на различных адвокатских и юридических площадках обсуждали потенциальные поправки в УПК РФ. Многие эксперты адвокатуры были вовлечены в работу над проектом".